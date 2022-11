Tres cubanos que llegaron hace un mes a EE UU temen ser deportados

Los cubanos Pedro Yasmani, Raúl Santana y Daisel Pons, quienes cruzaron el Río Bravo hacia Estados Unidos desde el pasado 17 de octubre, permanecen en un centro de detención del sur de Texas, temen a ser "deportados", según dijeron a Noticias 23, de Univisión.

"Nos escogieron al azar", denunció Yasmani. Este cubano dijo que tras entregarse a la Patrulla Fronteriza lo separaron del grupo de cubanos con el que pasó la frontera por México. En el lugar hay más de 200 nacionales de la Isla, todos preocupados sobre su futuro. "¿Por qué no nos liberaron como a los demás? Nadie nos dice qué está pasando", agregó.

Raúl Santana, otro de los connacionales retenidos, pensó que cuando lo llamaron sería para liberarlo y se reuniría con su familia, pero lo "esposaron" y lo trasladaron al sur de Texas. "Tememos que nos suban a un avión y nos devuelvan para Cuba sin dar oportunidad al miedo creíble".

Un caso similar es el de Daisel Pons, quien contó al mismo noticiero que "no le hicieron ninguna entrevista ni un chequeo" luego de entregarse. "Solo me sacaron para acá", el centro de detención.

Estas denuncias se dan a unos días de que los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos sostuvieran una nueva reunión en La Habana para abordar el problema de la migración, que continúa imparable.

El éxodo de cubanos hacia Estados Unidos sigue arrojando cifras récord con un registro de 29.872 que ingresaron de manera ilegal en octubre pasado, una cifra que supera los 26.730 que entraron en septiembre, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En medio de éxodo, esta semana se dio a conocer el fallecimiento en un accidente de tránsito de la cubana Claudia Suárez Pérez, quien llegó hace tres meses a EE UU. "Mi niña tuvo un accidente y se me mató", contó la madre de la joven, que no se identificó, al periodista Mario J. Pentón. "Quisiera que me ayudaran a traer el cadáver de mi niña para poderla ver por última vez", agregó.

Yesi Boza, prima de la joven de 21 años que dejó en la Isla a su "bebé de cinco meses", solicitó el apoyo de cualquier organismo que esté en posibilidades de ayudar en las gestiones de repatriación. "Hoy fue mi prima, pero mañana puede ser cualquiera de nuestras hijas, hermanas, amigas, nietas o nosotras mismas", declaró a la televisora América TeVé.

Este sábado también se dio a conocer que el cubano Marcos Cabrera, quien logró llegar a EE UU, fue impactado por una camioneta mientras conducía su motocicleta. "Los médicos me dicen que el cerebro tuvo un golpe tan contundente, que lo que hizo fue reventar, como se dice, por dentro, para muchos es un milagro que el muchacho siga vivo", comentó el padre del joven a América TeVé.

Debido a la gravedad, los familiares están solicitando ayuda para que la madre de Cabrera pueda salir de la isla con una visa humanitaria.

