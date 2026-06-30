En cuatro días, las autoridades de Brasil rescataron a 189 cubanos

La cifra de migrantes cubanos rescatados en Roraima suma 225 en lo que va de 2026

La cifra es cuatro veces más que el total de migrantes interceptados en 2025

La Habana/El flujo de migrantes cubanos que ingresan a Brasil a través de Guyana ha registrado un alza importante durante junio. Según datos de la Policía Federal de Carreteras (PRF), publicado por el portal G1 de la cadena Globo, entre el 8 y el 11 de este mes, 189 cubanos fueron rescatados en el estado de Roraima, al norte del país, una cifra cuatro veces mayor que el total de migrantes rescatados en todo el 2025.

El número de nacionales de la Isla rescatados en esos días supera el total de migrantes encontrados en 2024 y 2025 juntos, según cifras preliminares de la PRF, la agencia responsable de la mayoría de los rescates hasta el momento.

El 8 de junio fue el día en que más cubanos fueron rescatados. En total, 108 personas fueron interceptadas por la PRF. En el operativo, en el que también participaron el Ejército y la Policía Militar, fueron detenidos cinco coyotes encargados de introducirlos ilegalmente al país. Cada uno de los migrantes pagó por el cruce desde Guyana 2.800 dólares, informaron las autoridades, aunque, según la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), pueden llegar a pagar hasta 10.000 dólares por el viaje completo desde Cuba.

“Hay poca comida. Hay cortes de luz de 40 o 45 horas. No hay agua ni gas”

Uno de esos cubanos rescatados fue Thomas Joel Franco. Mecánico de profesión, cuenta a G1 que huyó de Cuba a finales de mayo debido a la crisis que atraviesa el país: “Hay poca comida. Hay cortes de luz de 40 o 45 horas. No hay agua ni gas”.

Franco llegó a Boa Vista tras pagar 60 dólares desde Bonfim, al este de Roraima. Él, junto al resto, fueron abandonados por los coyotes antes de llegar al puesto de control donde esperaban las autoridades brasileñas.

“Llevaba cinco días sin dormir ni comer. Bebía muy poca agua y comía galletas para poder seguir caminando, atravesando charcos, ríos y todo tipo de lugares. La policía nos encontró, nos trató bien y nos dio agua y café”, explica al medio local.

Al día siguiente, el Ejército encontró a otros 39 cubanos cruzando el puente Macuxi. Entre el grupo encontraron a ancianos, una mujer embarazada y al menos 10 niños menores de 10 años, algunos con problemas respiratorios. Además, “tenían tres días sin comer”, dijo en ese entonces el agente Isaías Magalhaes a G1. Dos días después, la Policía Militar y la Policía Federal de Carreteras localizaron a otros 43 que realizaban el mismo trayecto en la madrugada.

La cifra global de migrantes cubanos rescatados suma 225 en lo que va de 2026

La cifra global de migrantes cubanos rescatados suma 225 en lo que va de 2026. Según las investigaciones, fueron víctimas de organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes. Al respecto, Magalhaes explica que los nacionales de la Isla “son explotados de todas las maneras posibles por los coyotes: económicamente, son maltratados y corren peligro de muerte durante todo el trayecto hasta Boa Vista”, el destino final de la mayoría.

Magalhaes cuenta que cuando son rescatados por la PRF, muchos están desnutridos, sedientos, padecen enfermedades respiratorias y sufren angustia psicológica y emocional, “porque han estado en la carretera durante semanas”.

Muchos son trasladados en grupos de 10 o 12 personas en autos compactos. Cuando los traficantes se dan cuenta de que podrían acercarse a un punto de revisión, “huyen por caminos secundarios y pistas de tierra, poniendo en riesgo la seguridad de todos, incluida la posibilidad de un vuelco”, explica el agente.

“Huyen por caminos secundarios y pistas de tierra, poniendo en riesgo la seguridad de todos, incluida la posibilidad de un vuelco”

Ello ha provocado accidentes e incluso muertes de migrantes. En diciembre de 2025, dos cubanos, de 29 y 16 años, fallecieron y otros siete migrantes resultaron heridos, entre ellos dos niños, tras volcarse un coche.

El creciente número de cubanos rescatados en el estado, dice G1, refleja las estadísticas publicadas la semana pasada por el Ministerio de Justicia. Por primera vez en una década, las solicitudes de asilo presentadas por cubanos en Roraima superaron a las de los venezolanos. El año pasado, más de 75.500 solicitaron asilo en Brasil. De ese total, 36.600 (casi la mitad) solicitudes se registraron solo en Roraima.