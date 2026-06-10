Brasil intercepta a 108 cubanos y detiene a cinco traficantes de personas

El agente Isaías Magalhães contó al portal 'G1' que en el grupo encontraron a ancianos, una mujer embarazada y al menos 10 niños menores de 10 años, algunos con problemas respiratorios.

Los migrantes, que llegan a pagar hasta 10.000 dólares por la "ruta del sur" desde la Isla, iniciaron trámites de refugio

La Habana/Un total de 108 cubanos fueron interceptados en Brasil el lunes por la Policía Federal de Carreteras (PRF), que detuvo a cinco coyotes encargados de introducirlos ilegalmente al país. Cada uno de los migrantes pagó por el cruce desde Guyana 2.800 dólares, informó la PRF, aunque, según la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), pueden llegar a pagar hasta 10.000 dólares por el viaje completo desde Cuba.

Los costos varían según la distancia recorrida y los “servicios” que ofrecen los traficantes. La PRF detalló que estos pueden cobrar entre 58 y 290 dólares cuando los migrantes llegan a la frontera por su cuenta y solo necesitan transporte a Boa Vista. De acuerdo con las indagatorias, los coyotes usan transportes alquilados para los recorridos que realizaban por la carretera BR-401, en el municipio de Cantá, en Roraima.

El lunes interceptaron tres unidades con 39 cubanos. El agente Isaías Magalhães contó al portal G1 que en el grupo encontraron a ancianos, una mujer embarazada y al menos 10 niños menores de 10 años, algunos con problemas respiratorios. Además, “tenían tres días sin comer”.

Los coyotes detenidos son parte de una red que tenía a la región de Roraima como punto de entrada al país. Aunque algunos de los cubanos tenían como destinos Curitiba y otros tenían planes de llegar a Uruguay. “Muchas de estas personas no tienen Boa Vista como destino final. La capital solo sirve como punto de tránsito”, subrayó el oficial.

Los coyotes detenidos son parte de una red que tenía a la región de Roraima como punto de entrada al país. / Policía Federal de Carreteras

En una segunda redada se interceptó otro automóvil con ocho cubanos, que quedaron bajo resguardo del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) para iniciar los trámites de refugio, al igual que los primeros 39.

Como parte de los operativos de vigilancia en la carretera BR-401 se ubicó la noche del lunes a un vehículo sospechoso, que siguieron hasta una casa en la que se encontró a otros 61 cubanos y se detuvo a un coyote.

La Organización Internacional para las Migraciones ha detectado que la carretera BR-401 es la principal ruta utilizada para la entrada irregular de cubanos a Brasil. Entre abril y mayo ingresaron por esta vía 52 migrantes de la Isla.

Los cubanos son acusados de entrar de manera ilegal al país, por los que se le impone una multa de casi 20 dólares y se les pone en libertad. / Policía Federal de Carreteras

Las autoridades tratan a los migrantes como víctimas. En la sede de la sede de la Policía Federal se les identifica y se les señala que son acusados de entrar de manera ilegal al país, por los que se le impone una multa de casi 20 dólares y se les pone en libertad, con lo que pueden recurrir a la Conare para iniciar sus trámites de refugio si así lo desean.

El número de migrantes cubanos en Brasil se ha disparado desde el año pasado, según un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia, entre 2024 y 2026, la PRF rescató a 189 migrantes en 24 eventos. Datos oficiales indican que aproximadamente el 91% de las personas eran cubanos. También se identificaron casos de personas procedentes de China, India y Camerún.

Durante ese mismo período, se detuvo a 31 coyotes y 31 vehículos utilizados en la trama fueron incautados.