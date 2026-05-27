En dos meses detuvieron a 52 cubanos que ingresaron de manera irregular a Brasil

Las migrantes recurrieron a coyotes, que los ingresaron por Guyana, informó la Policía Federal de Carreteras

La Habana/Un total de 52 cubanos han sido detenidos en menos de dos meses tras ingresar en Brasil de manera irregular. El caso más reciente fue la interceptación, el pasado domingo, de 18 personas de la Isla, dos chinos y un haitiano, además de la captura de tres coyotes que los acompañaban.

De acuerdo con el reporte de la Policía Federal de Carreteras (PRF), los migrantes eran transportados en tres vehículos, a los que les marcaron el alto a la altura del kilómetro 13 de la carretera BR-401 en Boa Vista. “Un grupo intentó huir, pero debido al intenso tráfico en ese momento, no pudo dar la vuelta y fue escoltado hasta el lugar donde se encontraban los otros dos”, señala el informe.

La Policía advierte sobre los riesgos de recurrir a coyotes, “la actividad delictiva puede derivar en otros delitos, como la trata de personas, cuyo principal objetivo es la explotación”. El artículo 232-A del Código Penal brasileño establece por el delito de tráfico de personas una pena de 2 a 5 años en prisión y una multa.

De igual manera, las autoridades informaron de que los coyotes detenidos son un padre, su hijo y un sobrino, que acordaron el traslado de los migrantes en el municipio de Bonfim, en la frontera entre Brasil y Guyana. Esta ruta de migración irregular ha sido explotada por coyotes que enganchan a las personas a través de grupos de WhatsApp con mensajes en que les ofrecen seguridad y trato humanizado.

El último día de marzo, la Policía Federal de Carreteras detuvo en Ponte dos Macuxis, en Boa Vista, a 34 cubanos sin documentos. / Policía Federal de Carretera

Los grupos clandestinos ofrecen, además, paquetes para Boa Vista vía Guyana por solo 1.400 dólares. “¡Realizamos trámites de documentos y del Certificado de Persona Física!”, según denunció en febrero pasado el diario Folha de S.Paulo.

El mismo diario subraya que “las redes de contrabando de inmigrantes ven en Brasil un destino soñado”, debido a que “el país permite que el inmigrante que solicita refugio acceda a derechos como salud, trabajo y educación mientras espera el análisis de su pedido”.

La travesía de los cubanos inicia con un vuelo a Paramaribo, capital de Surinam, donde un coyote los espera para trasladarlos por tierra a través de la Amazonía hasta la Guayana Francesa. Desde allí, cruzan hacia Brasil por Oiapoque.

Los migrantes detenidos el domingo fueron llevados a la sede de la Policía Federal en Boa Vista, donde se les proporcionó ayuda humanitaria. Las personas de la Isla solicitaron el apoyo del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) para iniciar los trámites de refugio.

El último día de marzo, la Policía Federal de Carreteras detuvo varios vehículos por “exceso de pasajeros” en Ponte dos Macuxis, en Boa Vista. Al realizar la inspección, se encontró con 34 cubanos sin documentos. Los coyotes, tres hombres y tres mujeres, esperan sentencia por tráfico de migrantes.

Cifras oficiales confirman que el año pasado llegaron a Brasil 21.600 cubanos, mientras que otros casi 42.000 migrantes de la Isla “solicitaron refugio”. El país sudamericano acoge a más de 84.000 personas. Tanto el gigante sudamericano como Uruguay comenzaron a convertirse en destino para los nacionales de la Isla a finales de 2024, ante las medidas restrictivas establecidas por el entonces presidente Joe Biden para impedir los cruces ilegales y las amenazas de eliminar todo beneficio por parte del mandatario que lo sucedería, Donald Trump.

Una vez este en la presidencia, la "ruta del sur" cobró más protagonismo, al punto de que, como ha podido documentar '14ymedio', coyotes, choferes y dueños de hostales para acoger a migrantes de Surinam Brasil son cubanos.