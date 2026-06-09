Detienen a dos coyotes que cobraban a migrantes, entre ellos cubanos, hasta 18.000 por trasladados a EE UU

Momento en que los migrantes son sacados de lacaja de un tractocamión en Texas, EE UU.

De acuerdo con testimoniales, los hombres recogían a los migrantes tras cruzar el río Bravo y los mantenían en casas de Texas

La Habana/Jairo Julian Holguin Florentino y Cristian Johansel Mirambeaux Martinez enfrentan acusaciones en Texas por “tráfico de migrantes”. Los coyotes fueron detenidos el pasado jueves cuando transportaban en la caja de un tractocamión a 39 migrantes de Cuba, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela, quienes pudieron morir calcinados. “Todos ingresaron de manera ilegal por el río Bravo”, según un comunicado difundido por el Tribunal de Distrito de Texas, de Estados Unidos

Como parte de las investigaciones en Texas, las autoridades presentaron las declaraciones de dos hondureños. Fany Rivera Vindel afirmó que le pidieron 18.000 dólares por llevarla hasta Houston. De la cantidad pactada, restaban 5.000 dólares que pagar.

La mujer ofreció detalles sobre su traslado, lo cual está ayudando a las autoridades a investigar los alcances de una red de tráfico de migrantes. A la recogieron el 25 de mayo tras cruzar el río y la llevaron a una casa ubicada en Roma, Texas. La semana pasada la trasladaron a otra vivienda en Edinburg, donde conoció a los detenidos.

Por su parte, el hondureño Naty Leiva Enamorado pagó 11.000 dólares para que lo llevaran a Carolina del Norte. El hombre cruzó el río Bravo el 27 de mayo, donde fue abordado por tres personas, entre ellas los detenidos, y lo llevaron a un inmueble en el que ya se encontraban varios migrantes. Al subir al remolque les pidieron no hacer ruido.

El tractocamión con 39 migrantes era conducido por Jairo Julian Holguin Florentino. / Instagram

Los coyotes fueron detenidos el pasado 4 de junio. El reporte de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) indica que se marcó el alto al conductor luego de que un agente canino K9 se detuvo frente a la caja del vehículo. El hombre ignoró las instrucciones y huyó del lugar.

Agentes de la Patrulla Fronteriza iniciaron una persecución y solicitaron apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). “Los oficiales lograron desinflar los neumáticos del tractocamión mediante un dispositivo de ponchallantas, pero el vehículo continuó avanzando hacia el sur hasta que se incendió en el norte del Condado Hidalgo”, señala el documento.

Los oficiales lograron sacar de la cabina a Holguin Florentino y Mirambeaux Martinez y al retirarse escucharon gritos que provenían de la caja del tractocamión, donde venían 39 indocumentados. El proceso contra los coyotes se encuentra en su etapa inicial y aún debe ser evaluado por la Corte Federal.

Los migrantes interceptados son expulsados por la frontera con México. Este mismo martes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que recibe a los deportados de EE UU por “razones humanitarias” y rechazó que exista un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, en marzo pasado el juez de distrito en Boston, William Young, exigió al Gobierno de EE UU explicar el acuerdo “no escrito” con México por el que se ha deportado a 6.000 cubanos. La gran mayoría de ellos son abandonados sin papeles ni dinero en Villahermosa y Tapachula