Una pareja de cubanos, víctima de malos tratos en una estación migratoria de México

.La cubana Yamilé estuvo detenida ilegalmente cinco días en la estación de Acayucan del Instituto Nacional de Migración (INM), en el estado mexicano de Veracruz, y su esposo José, 12 días. "Desde que te ingresan te quitan los papeles y el móvil. Es un infierno. Hay acoso de los agentes, malos tratos, extorsiones. Una almohadilla sanitaria te la venden en 25 pesos, un papel higiénico en 35 pesos", cuenta esta habanera a 14ymedio, quien añade que a su pareja lo trasladaron a la frontera con Guatemala.

"Los derechos humanos no existen. A una mujer con asma le retuvieron sus medicamentos hasta que pagó 500 pesos", subraya la migrante. El esposo de Yamilé le pidió seguir hasta Tijuana para tramitar la cita por medio de CBP One porque la aplicación ha estado saturada. "Avanza porque si te devuelves a Tapachula te pueden meter presa", le advirtió.

"Los que se te acercan para ayudarte son coyotes, que te dicen que son abogados. Nos pedían 1.000 dólares a cada uno por liberarnos, a un grupo de siete colombianos, 2.700 dólares, a una venezolana y su hija, 1.300 dólares", subraya.

Yamilé dice que hay migrantes hacinados en Acayucan porque todos los días llegan personas de Guatemala, Venezuela, escasamente cubanos y haitianos. "Hay gente que lleva 25 días ahí y no saben si los van a regresar a su país, te tienen preso como criminal". Antes de abandonar la estación migratoria la amenazaron con deportarla en caso de volverla a detener. "Ya estoy registrada".

"Los derechos humanos no existen. A una mujer con asma le retuvieron sus medicamentos hasta que pagó 500 pesos"

A la redacción de 14ymedio han llegado denuncias de cubanos que han estado presos en las estaciones migratorias de Acayucan (Veracruz), Siglo XXI (Tapachula) y Las Agujas (Ciudad de México). Familiares de Luis Ángel Sánchez contaron que pasó varios días en la capital, los agentes le acusaban de haber ingresado ilegalmente, aún cuando contaba con un salvoconducto y parole humanitario de EE UU.

Un bufete de abogados se comunicó con los familiares de Sánchez y ofreció liberarlos a cambio de 5.000 dólares. Luego de varios días, fue puesto en libertad y ya se encuentra con su familia en Estados Unidos. Las estaciones migratorias han hecho de la extorsión la moneda de cambio para que los cubanos puedan avanzar en su travesía por México.

Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en el tránsito por México hacia EE UU han quedado debidamente asentadas en 4.424 denuncias que recibió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del INM entre 2020 y 2022, pero sólo se emitieron 48 recomendaciones.

"Desde el 2018 a 2023, que corresponde al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha militarizado la mayoría de los puestos de Seguridad Nacional incluyendo las estancias migratorias", dijo el defensor de migrantes Jose Luis Pérez Jiménez.

En el caso de los 39 migrantes fallecidos en el incendio de la estancia provisional de Ciudad Juárez, subraya el letrado Pérez Jiménez, "Migración es plenamentre responsable no sólo de los incendios dentro de las estaciones migratorias, también por el hacinamiento, violación sistemática de los derechos de los alojados, la tortura y maltrato que sufre los inmigrantes por parte de custordios y de agentes migratorios".

"Los que se te acercan para ayudarte son coyotes, que te dicen que son abogados. Nos pedían 1.000 dólares a cada uno por liberarnos"

Migración se ha deshumanizado, precisó el defensor de migrantes y esto ha sido porque el Gobierno de López Obrador ha "militarizado" los centros de reclusión para los extranjeros que ingresan ilegalmente.

Los militares tienen otra preparación y "el trato que le pueden dar a un migrante no es lo más idóneo", explicó Pérez Jiménez. "Lo vemos en la Ciudad de México, con la estación de Las Agujas, controlado por José Luis Valenzuela, un militar de no muy grata reputación. Otro caso se dio en Tapachula que hasta hace poco estaba controlado por el general Aristeo Taboada. Y en Acayucan se encuentra el capitán de la Marina, Jorge Alejandro Palau Hernández. Estos son un ejemplo de tres estancias, pero obviamente casi todas han sido militarizadas por López Obrador".

Palau Hernández fue separado de su cargo como director de la estación migratoria Siglo XXI, de Tapachula, tras difundirse un video en donde se vio cómo golpea a un migrante. A este marino lo transfirieron a Las Agujas, donde han sido recluidos varios cubanos que han intentado extorsionar.

Importante que #INAMI aclare si es verdad esta información 👇🏻



Jorge Alejandro Palau Hernández, quien era director de la Estación Migratoria Siglo 21, de Tapachula, #Chiapas, y fue separado de su cargo tras la golpiza a un #migrante, ahora es jefe de la estación migratoria #CDMX. pic.twitter.com/QaCQFH830S — Eunice Rendón (@EuniceRendon) September 25, 2021

Durante su habitual conferencia matutina, este viernes López Obrador dijo: "Lo confieso, el tema de los 39 migrantes fallecidos me ha dolido mucho, me ha dañado (...) me conmovió, me partió el alma". El presidente mexicano anunció una reforma al interior del INM y la conformación de un consejo externo para que no se violen los derechos humanos de las personas en tránsito, para lo que cuenta con la colaboración del padre Alejandro Solalinde.

Más que una reforma al INM, Jose Luis Pérez Jiménez dice que urge una reforma a la Ley de Migración, para que "la figura del alojamiento del migrante no sea entendido por el INM como una prisión preventiva, mientras no se precise seguirán habiendo abusos por parte de los agentes de migración para arrestar" a migrantes.

"Es necesario también que se derogue el artículo 111 Fracción 5 de la Ley de Migración", precisa el abogado, porque actualmente los agentes lo usan para "presionar a los migrantes a desistir de los amparos". Cuando los liberan les entregan "una resolución que la mayoría de las veces, es un permiso para que en 20 días salgan del país, no que puedan trasladarse a la frontera con EE UU y eso no lo dicen".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.