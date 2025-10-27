Datos de Cancillería revelan hay 3.650 médicos cubanos contratados por México

Un grupo de especialistas cubanos se encuentra en Hermosiilo, en el estado de Sonora (México).

En un informe se detalla que los últimos siete años se han otorgado 288.073 visas de turista, humanitaria y de residencia temporal a personas de la Isla

Ciudad de México/El Gobierno de México ha otorgado visas temporales a 3.650 sanitarios cubanos en los últimos siete años. La cifra ofrecida por la Cancillería al diario El Sol de México revela que durante la Administración de Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024, han llegado otros 549 especialistas, pero no hay fecha de su ingreso al país ni ubicación.

En el mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se acordó con Cuba el arribo de 3.101 sanitarios para brindar atención médica en zonas del país alejadas y de alto riesgo. El pacto fructificó pese a numerosas denuncias, como la difundida por la asociación Prisoners Defenders que ha señalado que México “está permitiendo la esclavitud” y “financiando” al régimen cubano.

Entre julio de 2022 y 2023, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar firmó tres acuerdos con Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. de C.V., una empresa de la Isla acusada internacionalmente de trata de personas. El régimen recibió mensualmente 1.177.300 euros, en total 23.227.156 euros por 610 especialistas.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha defendido la contratación de facultativos. En junio pasado subrayó que “no es un trabajo forzado” y la relación con la Isla es “legal y abierta”. Sin embargo, la mandataria no informó sobre un nuevo acuerdo. Aunque 14ymedio confirmó que 20 especialistas en medicina familiar de los municipios de Guane, Mantua y Sandino se encontraban en septiembre pasado en el policlínico Ernesto Guevara del municipio de Sandino, Pinar del Río, a la espera de viajar a México.

La información de la Cancillería, también señala, que durante el mandato de López Obrador y lo que va de Sheinbaum, se han otorgado 288.073 visas de turista, humanitaria y de residencia temporal a cubanos. El número de permisos se duplicó con respecto a las 122.713 registradas durante la gestión de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“El número de visas otorgadas a la Isla supera, incluso, al emitido a otros países de la región como Colombia, Brasil, Chile y Argentina”, publicó El Sol de México.

Entre los beneficiarios de visas temporales se encuentran 100 profesores cubanos provenientes de varios centros educativos de Ciencias Médicas de la Isla que llegaron en 2023 para impartir clases en 50 escuelas municipales de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, ubicada en el estado de Michoacán.

En cuanto a las visas por razones humanitarias, en el primer semestre de este año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha entregado un total de 3.342 tarjetas. El abogado José Luis Pérez asegura que las cifras corresponden a las solicitudes atendidas, pero en realidad hay más de 20.000 cubanos que buscan regularizar su situación para poder establecerse en el país.