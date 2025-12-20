Debate en la diáspora venezolana sobre el pago en petróleo a EE UU para sacar a Maduro

Trump lleva semanas asegurando que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de Venezuela.

Un sector denuncia las pretensiones de Trump, pero otros dicen: "Ya se lo damos a los cubanos gratis, como lo vamos a hacer para quienes nos ayudan a salir del chavismo"

Madrid/A la diáspora venezolana en Miami no le incomoda del todo una eventual intervención de Estados Unidos para "liberar" al país de Nicolás Maduro, pero cuando la retórica de Donald Trump pasó de la lucha contra el narcotráfico al tema petrolero surgieron algunas discrepancias.

El punto de quiebre para inmigrantes, activistas y expertos venezolanos consultados por EFE llegó cuando el discurso del mandatario estadounidense pasó a hablar de recuperar "tierras", "activos" y "derechos petroleros" en Venezuela.

"Venezuela no es un botín", expresó Ade Ferro, directora del grupo Venezuelan American Caucus, muy vinculada al partido Demócrata y crítica acérrima de Donald Trump.

Todos soñamos con una Venezuela libre, democrática y en paz

"Todos soñamos con una Venezuela libre, democrática y en paz, pero no todo lo que se presenta como mano dura o intervención es sinónimo de democracia", alertó.

El problema, añadió, es que el marco cambió por completo cuando la conversación dejó de centrarse en la democracia o en el crimen y pasó a girar en torno a los recursos petroleros.

La directiva de la organización, que lleva meses luchando para proteger a los venezolanos sin estatus migratorio permanente de las políticas antiinmigrantes del Gobierno de Trump, además recordó que muchos de los venezolanos hoy criminalizados en Estados Unidos son perseguidos políticos, personas que sobrevivieron a desapariciones, secuestros y torturas.

"Estados Unidos está intentando devolverlos al mismo régimen del que escaparon", denunció. Desde el inicio del segundo Gobierno de Trump, al menos 17 aviones han salido de Estados Unidos y han llegado a Caracas con deportados.

En la misma línea, aunque de manera menos estridente, Pedro Guzmán, un vendedor de vehículos en Miami, agradece "profundamente la presión de Trump contra Maduro, y sí creo que se les puede dar algo si nos ayudan, pero nada de tierras o petróleo para siempre. Eso también es traición".

En cambio, muchos otros venezolanos, como Juana Martínez, una limpiadora de oficinas indocumentada, que asegura que "todo vale la pena para salir del chavismo: hasta regalarles petróleo; ya se lo damos a los cubanos gratis, como no lo vamos a hacer a quienes nos ayuden a salir de Maduro".

Hay preocupación de que un ataque de las fuerzas estadounidenses cause muertes civiles

A todo esto se suma la preocupación de que un eventual ataque de las fuerzas estadounidenses cause muertes civiles. "Mi mamá vive cerca del Palacio de Miraflores (sede del gobierno) y estoy muy preocupada", expresó Migdalia Peña, una estudiante de posgrado en Nueva York.

Desde el punto de vista legal y geopolítico, para el analista Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, la interpretación de que Estados Unidos se quiera quedar con territorio venezolano es una "interpretación errada".

De la Cruz por otro lado descarta totalmente que se plantee una intervención tras el aumento de la presión de EE.UU. sobre el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar el cartel de los Soles, algo que Caracas niega.

La presión ha incluido meses de bombardeos a supuestas lanchas de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Trump, que lleva semanas asegurando que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de Venezuela, indicó en una entrevista publicada el viernes que no descarta una guerra con ese país.

Sin embargo, hablar de la presencia física de tropas o personal sobre el terreno "es hablar de guerra, y para eso Trump sí necesita la autorización del Congreso, dijo De la Cruz.

"Lo que se plantea es una operación quirúrgica y es lo que se apoya desde la diáspora y la oposición", concluyó.