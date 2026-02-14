Una decena de familiares de presos políticos permanece encadenada frente a un penal en Caracas

Las autoridades calificaron el encadenamiento de “show” y amenazaron con suspender las visitas a los presos si no levantaban la manifestación.

Caracas/Desde hace más de 24 horas, una decena de familiares de presos políticos en Venezuela se mantiene encadenada en los alrededores de un centro penitenciario de Caracas, en protesta por el incumplimiento de la promesa de excarcelación anunciada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La protesta tiene lugar frente al penal conocido como Zona 7, donde los familiares aseguran haber pasado la noche para exigir la liberación de sus parientes, detenidos por motivos ideológicos. La semana pasada, Rodríguez aseguró que “todos” los presos políticos serían liberados el mismo día en que se aprobara la ley de amnistía. Sin embargo, la discusión de esa norma fue aplazada por el Legislativo, controlado por el chavismo.

Rodríguez se presentó días atrás en las afueras del penal y afirmó que las excarcelaciones se concretarían tras la aprobación de la ley, prevista inicialmente para esta semana. No obstante, el Parlamento pospuso el jueves el segundo y último debate del proyecto, alegando discrepancias sobre un artículo que obliga a los beneficiarios a presentarse ante la Justicia.

Sandra Rosales, esposa del preso político y policía Dionnys Quintero, reclamó una “pronta respuesta” del presidente del Parlamento y dijo esperar “alguna noticia” sobre los detenidos recluidos en Zona 7. “Él hizo la promesa y estamos apegados a esa promesa”, declaró a EFE.

Rosales aseguró que permanecerá en el lugar “hasta tener una respuesta”, pese al desgaste “psicológico y físico” que, según dijo, enfrentan los familiares. “Es agotador. Nos mantenemos aquí porque tenemos la esperanza de ver a nuestros familiares salir”, afirmó.

En términos similares se expresó Mileidy Mendoza, esposa del preso político Eric Díaz, quien denunció que las autoridades están dando “largas” al proceso de excarcelaciones. “No hay voluntad de liberar a los presos políticos”, sostuvo, al recordar que otras personas fueron liberadas antes incluso de que se anunciara la ley de amnistía.

“Muchas personas que liberaron no esperaron esa ley. ¿Por qué nosotros sí tenemos que esperar? Ellos tienen que salir con o sin esa ley”, dijo Mendoza.

Los familiares denunciaron además presiones policiales para que abandonaran la protesta. Según relataron, agentes calificaron el encadenamiento de “show” y amenazaron con suspender las visitas a los presos si no levantaban la manifestación. Aun así, aseguraron que permanecerán encadenados hasta que se produzcan las liberaciones.

El proyecto de ley de amnistía forma parte de un “nuevo momento político”, anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero. Ese anuncio se produjo pocos días después de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas, un episodio que marcó un nuevo punto de tensión en la crisis política venezolana.