Delcy Rodríguez dice "basta de las órdenes de Washington", pero sigue liberando presos políticos

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este domingo el diálogo propuesto por su Administración como una forma de resolver las “divergencias” y “conflictos internos”, y rechazó las “órdenes” que aseguró venían de Washington sobre políticos en su país.

“Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”, declaró la funcionaria en un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz (noroeste).

En el acto, trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que es “bienvenida la discusión con respeto” con las personas que “piensen distinto”, pero agregó que “quienes busquen el daño y el mal” deben ser “rechazados y separados de la vida nacional”.

“Quienes se atrevieron a ir a Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio”, subrayó sin mencionar nombres.

La mandataria encargada recordó que el viernes propuso la convocatoria a un “verdadero diálogo”, una iniciativa que –según dijo ese día– debe incluir tanto a sectores políticos “coincidentes” como “divergentes” y encomendó esta tarea a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

También pidió entonces que ese diálogo tenga “resultados concretos, inmediatos”, que sea venezolano y que “no se impongan –subrayó– más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid”.

El sábado, Delcy Rodríguez tildó de “vergonzoso” que un venezolano celebre y agradezca el ataque militar de EE UU en el que fue capturado Nicolás Maduro, una semana después de que la líder opositora María Corina Machado se reuniera con el mandatario Donald Trump.

No obstante, pese a su discurso en contra de las directrices que se dictan desde la Casa Blanca, a la par siguen reportándose nuevas excarcelaciones de presos políticos, una exigencia de Washington tras el cambio en el Gobierno.

Este domingo, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país.

“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en una publicación en X, reportó “con gran alegría” la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, quien, aseguró, “estuvo arbitrariamente detenido” desde el 2 de agosto de 2024.

La ONG informó en su sitio web que Tejeda fue detenido mientras “asistía legalmente” a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Carabobo (norte), en medio de la crisis posterior a las presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunció fraude en el resultado que dio la reelección a Nicolás Maduro.

Este domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido sentenciado a 15 años de prisión, pero cuya condena fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

La mandataria encargada afirmó este viernes que 626 personas han sido liberadas en el país. No obstante, Foro Penal había solo verificado 156 excarcelaciones hasta el viernes, mientras la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, dijo el sábado que hasta ese día había confirmado 173.

Aun con las excarcelaciones que siguen sumándose, siguen hay todavía 780 presos políticos, según Foro Penal, entre ellos activistas y opositores.

Uno de ellos es el ex diputado Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder opositora María Corina Machado, quien, tras varios meses en la clandestinidad, fue detenido el 23 de mayo de 2025 en un operativo policial dirigido a desmantelar un presunto plan para “boicotear”, con supuestos “actos terroristas”, los comicios regionales y legislativos celebrados ese mes. También fueron detenidas en ese entonces 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.

En la lista también está Perkins Rocha, otro de los aliados más cercanos de Machado, quien fue detenido el 27 de agosto de 2024, casi un mes después de las presidenciales de ese año, tras ser vinculado con la divulgación de las actas electorales que la oposición mayoritaria asegura haber recolectado en los comicios y que presenta como pruebas de la reclamada victoria de Edmundo González Urrutia, que el chavismo tildó de falsas.

Otro nombre es el de Freddy Superlano, ex diputado que fue detenido el 30 de julio de 2024. En septiembre de ese año, el fiscal general, Tarek William Saab, lo vinculó con la divulgación de más del 80% de las actas de votación que la oposición mayoritaria asegura haber recolectado.

Asimismo aparece Javier Tarazona. El director de la ONG Fundaredes fue detenido el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, según la organización. Tarazona enfrenta acusaciones por presunta incitación al odio, terrorismo y "traición a la patria".

En tanto, Nélida Sánchez, coordinadora de Formación de la ONG Súmate, fue detenida en agosto de 2024 “sin orden judicial y bajo engaño en la ciudad de Los Teques, estado Miranda (norte)”, según ha informado esta organización. Posteriormente, fue acusada de los presuntos delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo.

Otras mujer en la lista es María Oropeza, activista del partido Vente Venezuela –que lidera Machado– en el estado Portuguesa (oeste). Fue detenida el 6 de agosto de 2024, cuando transmitió en vivo en Instagram el momento en que funcionarios de seguridad del Estado llegaron a su residencia y se la llevaron. Previamente, Oropeza había alertado sobre una operación de detención contra opositores.

Finalmente, Eduardo Torres, abogado y miembro de la ONG Provea, fue arrestado el 13 de mayo de 2025, tras ser acusado por su presunta vinculación con una trama para “generar violencia” en los comicios regionales y legislativos de ese mes.

Provea había denunciado, tres días antes del anuncio del titular del Ministerio Público, que se desconocía el paradero de Torres. El activista es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, debido, según el organismo interamericano, “a las amenazas y actos de hostigamiento que ha sufrido por su labor” en Venezuela.