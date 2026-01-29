Delcy Rodríguez dice estar dispuesta a dialogar con la oposición, a la que llama "extremismo"

Delcy Rodríguez, junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y el ministro del Interior, Diosdado Cabello; durante su nombramiento como comandante en jefe.

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este martes que está dispuesta al diálogo con el "extremismo" de su país, en una alusión a la oposición, pero no a admitir "otra agresión", luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas, el pasado 3 de enero.

En una ceremonia en el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la reconoció como comandante en jefe y que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que en el diálogo pueden participar "todos los que amen a Venezuela de verdad", pero pidió a aquellos que "pretendan perpetuar el daño y la agresión" quedarse "en Washington".

"Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la república. Habrá ley y habrá justicia", advirtió.

"Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión, que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar", declaró.

El chavismo ha señalado habitualmente como "extremismo" a la oposición liderada por María Corina Machado, a quien, incluso, ha tildado de "violenta". Aunque Rodríguez no mencionó en su discurso a la premio Nobel de la Paz, la opositora se encuentra en Washington, después de que saliera del país en diciembre pasado.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, a nombre de los organismos de seguridad, y el de Defensa, Vladimir Padrino López, en representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), manifestaron lealtad "absoluta" a Rodríguez en una ceremonia ante unos 3.200 "combatientes" en el Patio de Honor de la Academia Militar, uno de los principales complejos castrenses del país.

De esta forma, la mandataria encargada fue reconocida como la primera comandante en jefe en la historia del país y es la segunda mujer con un alto reconocimiento castrense después de la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien alcanzó el grado de almirante dentro de la FANB, y posteriormente el de almirante en jefe.

En su intervención, Cabello afirmó que los cuerpos policiales responden con "unidad" ante "la oscuridad" que "pretenden imponer" quienes "vulneraron" la soberanía de Venezuela.

En la misma línea, Padrino López juró en nombre de la FANB "lealtad y subordinación absoluta" a Rodríguez, en un acto en el que la presidenta encargada –vestida con un traje rojo, el color que identifica al chavismo– recibió insignias como el "Bastón de mando" y una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar.

Delcy Rodríguez, quien dijo que este era un acto "simbólico", hizo jurar a la FANB, "ante Dios", que honrará "el sagrado juramento de defender la patria, su Constitución, sus leyes y sus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario".

En este contexto, anunció la creación de una oficina para la defensa y seguridad cibernética del país, que será dirigida por la ministra de Ciencia y tecnología, Gabriela Jiménez, y fijó un lapso de cien días para "tener los lineamientos" del nuevo "sistema defensivo".

Horas antes, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, aseguró ante el Comité de Exteriores del Senado estadounidense que la Administración de Donald Trump no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descartó ninguna opción si la presidenta encargada de Venezuela no coopera con Washington.

Además, Rubio declaró que el objetivo de la Administración de Trump es lograr una "Venezuela democrática", pero anticipó que la transición tomará tiempo y abrió la puerta en el proceso a la líder opositora María Corina Machado, quien se reunió este miércoles con él.

Machado pidió una "transición real" en Venezuela y que no quede "un sector del régimen en el poder". De igual forma, aseguró que son "horas y días decisivos" para el futuro de su país y que su movimiento tiene el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense.

Mientras, las excarcelaciones continúan en marcha y este miércoles la ONG Foro Penal confirmó la salida de 20 presos políticos más, con lo que elevó a 297 su cifra de casos verificados desde el inicio del proceso de liberaciones.

El director presidente de la organización, Alfredo Romero, informó en X de que los nuevos excarcelados son 15 ciudadanos venezolanos y 5 extranjeros.

Según detalló, 19 de las liberaciones tuvieron lugar en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte), y las restantes en la región de Amazonas (sur, en la frontera con Brasil y Colombia).

Con estos nuevos casos, agregó Romero, la ONG elevó a 297 los casos verificados en los últimos veinte días. Por su parte, la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, informó que, hasta las 22:30 hora local de este miércoles, contabilizaba 303 excarcelaciones.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró esta semana que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre" y negó la existencia de presos políticos en el país suramericano.

La ONG venezolana Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad presentó este martes la propuesta de una ley de amnistía que permita la libertad plena de todos los presos políticos del país y pidieron que el Gobierno se reúna con los familiares de estos detenidos.

Desde el anuncio de las excarcelaciones, activistas y familiares de presos políticos se han congregado en las afueras de distintas cárceles para hacer vigilias, pedir información y exigir la libertad plena de todos los detenidos.