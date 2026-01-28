Washington desconfía de Delcy Rodríguez, pero no ve otra alternativa por el momento

Los embajadores de Rusia y China estuvieron presentes en primera fila como invitados especiales en la jura de Delcy Rodríguez.

Madrid/Los servicios de inteligencia estadounidenses tienen dudas sobre Delcy Rodríguez pero no manejan otra opción que mantenerla al frente de Venezuela, según una exclusiva de Reuters, que ha consultado con altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump. “La Administración no ve una alternativa inmediata a trabajar con Rodríguez, dado que la ha respaldado públicamente con tanta firmeza”, afirmaron dos fuentes a la agencia británica.

Los funcionarios consultados aseguran que se están trabajando los contactos con altos cargos militares y de seguridad venezolanos con el fin de saber en algún momento si se plantean cambiar sus lealtades. En ese caso, la opción de María Corina Machado podría contemplarse a largo plazo, pero por ahora se descarta.

Varios informes de la inteligencia sostienen que la líder opositora “no puede gobernar el país con éxito”, ya que carece de contactos sólidos en las áreas clave, incluyendo el petrolero y el de seguridad y defensa. Sin embargo, algunos sectores verían con buenos ojos que se diera más protagonismo a Machado, que se ha granjeado la estima de la Casa Blanca.

Marco Rubio señaló que el presidente Trump “no descarta el uso de la fuerza” si Rodríguez no cumple con lo pactado

La pasada semana, el propio Trump afirmó que le gustaría involucrarla más en el liderazgo venezolano, aunque según las fuentes de Reuters por ahora la idea es simplemente darle un puesto de asesoría. Aún nada está decidido y el equipo de Machado rechazó hacer comentarios al respecto.

Por el momento, Rodríguez es el único plan, a pesar de que hay dudas sobre si está dispuesta a cooperar tanto como se espera de ella. El principal escollo está, afirma Reuters, en la escasa disposición que parece tener la presidenta encargada de Venezuela de romper lazos con sus antiguos aliados, incluyendo la expulsión del personal de esos países.

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, advirtió ante el Senado que están “preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan” en caso de que Delcy Rodríguez no coopere con los objetivos de Washington, según el texto de su discurso. Rubio señaló que el presidente Donald Trump “no descarta el uso de la fuerza” si Rodríguez no cumple con lo pactado y que, aunque espera que “esto no resulte necesario”, la Administración no rehuirá su deber con el pueblo estadounidense ni con su misión de liderazgo en el hemisferio.

Rubio defendió asimismo los compromisos de Rodríguez, asegurando que “ha manifestado su intención de cooperar con Estados Unidos”, incluyendo abrir el sector energético venezolano a empresas estadounidenses, ofrecerles acceso preferente y “poner fin al sustento petrolero de Venezuela para el régimen cubano”. El secretario de Estado afirmó que Rodríguez “conoce muy bien el destino de Maduro”, y advirtió que se supervisará de cerca la implementación del plan por etapas diseñado por Washington.

Reuters recuerda que hubo representantes de Irán, China y Rusia en la ceremonia en que Rodríguez asumió el cargo y que los tres han cooperado con Venezuela en los últimos años en distintas áreas: Irán reparó refinerías, China negoció el pago de deudas a cambio de petróleo, y Rusia vendió una gran cantidad de armamento. A esto se refirió, por cierto, el Kremlin esta semana, cuando argumentó que sus equipos militares –que no salvaron a Nicolás Maduro de la captura– son buenos, pero hay que saber usarlos, en referencia a una supuesta falta de capacitación de los soldados venezolanos.

En cuanto a La Habana, también aparece en la nota de Reuters, aunque no parece estar en el centro de las preocupaciones de la Casa Blanca, ya que no son las fuentes quienes la mencionan. La agencia recuerda que Trump “ha citado a Cuba como otro enemigo de Estados Unidos que quiere que Venezuela abandone” y que la Isla ha aportado personal de seguridad, médico y educativo durante años como pago del petróleo. Los 11 viajes que, según ha podido comprobar este diario, ha realizado el Ilyushin Il-96 en los últimos días indican que está saliendo personal cubano de Caracas constantemente, aunque también está entrando otro.

“Vamos a ver qué pasa con Cuba. No lo sé. ¿Hay alguien interesado en este acto en Cuba? No mucha gente”, dijo antes de afirmar que suponía que en Miami seguro que sí

En todo caso, preguntado este martes por Cuba, el presidente de EE UU no pareció estar realmente inquieto por el régimen de La Habana, del que sigue pensando que caerá por sí solo. “Vamos a ver qué pasa con Cuba. No lo sé. ¿Hay alguien interesado en este acto en Cuba? No mucha gente”, dijo antes de afirmar que suponía que en Miami seguro que sí. Las declaraciones han causado malestar entre la comunidad cubana, que lo considera un desprecio, aunque la mayoría se ha centrado en el resto de la frase: “Cuba está al borde del colapso”.

Este domingo, la mandataria afirmó que estaba cansada de la manera de actuar de Washington. “Es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”, declaró Rodríguez.

Solo un día más tarde, reiteró la idea al decir que su país "no acepta órdenes" de ningún actor externo, después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijera que Washington ha mantenido a algunos de los dirigentes venezolanos en sus cargos para acatar las órdenes del país norteamericano.

Un alto funcionario del Gobierno de EE UU dijo a Reuters que Trump "continúa ejerciendo la máxima influencia" sobre los líderes venezolanos y "espera que esta cooperación continúe".

Mientras tanto, Machado se reunirá este miércoles a la una de la tarde con el secretario de Estado Marco Rubio, después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informe al Senado sobre la política del Gobierno de Trump hacia Venezuela este mismo día.