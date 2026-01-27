Delcy Rodríguez, molesta porque EE UU dice que Venezuela “acata las órdenes” de Washington

Delcy Rodríguez este lunes en un encuentro sobre la Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos.

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado este lunes que su país "no acepta órdenes" de ningún actor externo, respondiendo a unas declaraciones "ofensivas" del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien ha insinuado que Washington ha mantenido a algunos de los dirigentes venezolanos en sus cargos para acatar las órdenes del país norteamericano.

"El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas, y tengo que responderlas. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo", ha declarado durante un evento con empresarios y autoridades del sector energético.

La dirigente venezolana ha asegurado sentirse "feliz" de representar a sus compatriotas durante lo que ha calificado de "coyuntura difícil" para el país, tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de febrero, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores, y que ha abierto una nueva página en sus relaciones con el Gobierno estadounidense.

"No tenemos otro factor externo a quien obedecer", ha reclamado durante una comparecencia en la que ha querido destacar que ya tenía "conciencia" de las "amenazas personales" recibidas en su contra cuando accedió a la Presidencia venezolana apenas dos días después de la detención de su predecesor.

"No tenemos otro factor externo a quien obedecer", ha reclamado durante una comparecencia en la que ha querido destacar que ya tenía "conciencia" de las "amenazas personales"

Rodríguez ha vuelto a señalar que no tiene "miedo". "Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, de respeto mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela. A eso estamos dispuestos los venezolanos y venezolanas", ha defendido.

Estas declaraciones llegan poco después de que Bessent haya asegurado que los dirigentes del Ejecutivo venezolano acatarán "las órdenes" de la Administración de Donald Trump. "Todo el mundo dice: Bueno, ¿y si los líderes venezolanos vuelven a sus viejas costumbres? Creo que cuando vean los vídeos del presidente siendo expulsado de Caracas y en una celda de Nueva York, seguirán las órdenes estadounidenses", ha sostenido en una entrevista concedida al canal de Youtube Derecha Diario TV.

En esta línea, el secretario del Tesoro ha subrayado que desde Washington "hemos dejado a los miembros del Gobierno (venezolano) en sus puestos y ellos se encargarán de administrar el país", antes de insinuar que podría poner "bajo (su) custodia" a otros líderes, sin citar nombres, "en beneficio del pueblo venezolano". "Y cuando creamos que es el momento adecuado, habrá elecciones libres y justas. Creo que (la líder opositora) María Corina Machado ha sido muy clara en su apoyo a lo que ha hecho el presidente Trump", ha agregado.

Así las cosas, ha reiterado que "nosotros no gobernamos el país, sino que aplicamos políticas" y ha anunciado que "empezaremos a levantar las sanciones poco a poco", si bien no ha adelantado un plazo ni fecha aproximada para llevar a cabo esta medida.

En la reunión de este lunes, Rodríguez estuvo con representantes de empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, para abordar la reforma de la ley de hidrocarburos que discute el Parlamento y con la que su Gobierno busca atraer inversiones privadas y extranjeras.

La reunión, celebrada en las instalaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en Caracas, forma parte de la fase de consulta pública que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, debe cumplir dentro del proceso para aprobar el proyecto de ley, después de someterlo al primero de los dos debates previstos.

En su intervención, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria afirmó que se trata de una legislación "respetuosa" de la soberanía venezolana y que permitirá convertir al país suramericano en un "gigante productor" de hidrocarburos, con inversión privada.

"Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor, que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita, que seamos gigantes productores de petróleo. (...) Ya basta del título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela", ha expresado.

"Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor, que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita"

"Esperamos con esta reforma captar importante flujo de la inversión internacional, y también de la inversión nacional, porque siempre hemos abierto la puerta y extendido la mano a los inversionistas", añadió.

A su turno, el representante de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, Mariano Vela, aseguró que están "preparados para continuar aportando" su experiencia en el país suramericano "con innovación tecnológica, un trabajo arduo, y con la tarea de crear un sector petrolero y de gas más competitivo", al tiempo que exaltó a Chevron "como un socio muy importante en el desarrollo y el crecimiento de la industria de los hidrocarburos" en Venezuela.

Rodríguez defendió el modelo "exitoso" de los contratos de participación productiva (CPP), como el que tiene Chevron para operar en el país, y destacó que ya hay 29 contratos de este tipo suscritos en la actualidad.

La presidenta encargada recordó que estas figuras contractuales fueron creadas amparadas en la ley antibloqueo, una legislación aprobada en 2020 para eludir las múltiples sanciones económicas impuestas por varios países.

La presidenta encargada estimó que este año llegarán al país alrededor de 1.400 millones de dólares en inversión para el sector de hidrocarburos. "El año pasado la inversión fue casi de 900 millones de dólares y para este año se estima y se proyecta una inversión de 1.400 millones de dólares", señaló Rodríguez.

En el encuentro también participaron líderes sindicales, inversionistas, representantes de prestadores de servicios, empresas mixtas y otras agrupaciones nacionales. De igual forma, compañías de China y Catar no especificadas.

También lideró la reunión el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, el chavista Jorge Rodríguez, quien defendió la reforma como necesaria ante la realidad venezolana y afirmó que "no hay nada más contrarrevolucionario" que la "rigidez".

El diputado subrayó que es momento de que "se dispare de manera exponencial la producción de petróleo" y defendió que la única forma de lograrlo es que "la inversión extranjera llegue, y de inmediato"

El diputado subrayó que es momento de que "se dispare de manera exponencial la producción de petróleo" y defendió que la única forma de lograrlo es que "la inversión extranjera llegue, y de inmediato". "No es que estamos bajando o regalando las regalías del petróleo", aclaró el parlamentario.

Como parte de las consultas previstas en el debate de la reforma de hidrocarburos, la mandataria encargada encabezó el domingo un encuentro con trabajadores de la refinería de la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (noreste). El sábado, el presidente del Parlamento lideró, también en Anzoátegui, la primera consulta pública de la reforma.

La legislación fue aprobada en primera discusión, pero se requiere de un segundo debate –artículo por artículo– para que el proyecto quede definitivamente sancionado como ley. Entre ambas deliberaciones se pueden proponer modificaciones.