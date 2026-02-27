Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Trump y le pide cesar el bloqueo contra Venezuela

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien llamó "socio y amigo", el cese del bloqueo contra el país suramericano, luego de celebrar que el republicano se refiriera de la misma manera a Caracas en su discurso del Estado de la Unión.

"Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", dijo Rodríguez en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV.

La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el "nuevo amigo y socio" de EE UU y aseguró la gobernante que su país "nunca ha sido país enemigo" de la nación norteamericana y que "siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación". "Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta", expresó.

Rodríguez afirmó que su país vive una "etapa excepcional" de su historia luego del pasado 3 de enero, cuando, indicó, Venezuela fue víctima de "una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente", en referencia a EE UU, que capturó ese día a Maduro.

"Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año", dijo la mandataria, que estaba acompañada del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex presidente, detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y por quienes Rodríguez pidió un "fuerte aplauso".

El Gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE UU.

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EE UU como resultado de los diálogos con el Gobierno de Trump e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

El martes, Trump destacó en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuevo amigo y socio". "Ahora nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios, y acabamos de recibir 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela", señaló Trump.

Desde enero, las relaciones diplomáticas con Venezuela se han restablecido y las empresas estadounidenses se están posicionando para reactivar las conexiones comerciales.

Pero además, la Ley de Amnistía ha facilitado 217 excarcelaciones desde su aprobación, hace una semana. Quedan, según registros independientes, más de 500 presos políticos, lo que mantiene a familiares en las afueras de centros de detención a la espera de nuevas liberaciones.

El diputado chavista y ex canciller Jorge Arreaza, ha recibido un total de 7.461 solicitudes, de las cuales 4.151 ya fueron respondidas. En redes sociales, Arreaza indicó que 217 personas fueron liberadas y que 3.934 con medidas cautelares ya tienen libertad plena.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, los dos últimos periodistas que quedaban detenidos fueron excarcelados este jueves, aunque uno de ellos, Jonathan Carrillo, preso desde julio de 2022, salió con medidas cautelares. El otro, Pedro Urribarri, detenido desde mayo de 2025, tiene libertad plena.

Ahora "no hay ningún periodista ni trabajador de la prensa detenido", dijo a EFE el secretario general del SNTP, Marco Ruiz. El sindicato computaba a principios de año un total de 28 periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa "detenidos ilegal y arbitrariamente".

Camilo Roso, ex prefecto de un municipio del estado Táchira, fue liberado este jueves tras más de cinco años en prisión, acusado de haber ayudado en 2019 al entonces diputado Juan Guaidó a salir de Venezuela.

En las afueras de la cárcel del Rodeo III en el estado Miranda, a 881 kilómetros de su región natal, el también activista del partido opositor Acción Democrática (AD) agradeció a su esposa e hijos y dijo que su familia siempre se preocupó porque recibiera atención médica, al ser un paciente oncológico y haber sufrido dos infartos.

Durante la jornada también salió José Orlando Ramírez Ramírez, quien estuvo detenido casi un año en el Rodeo II por un "video personal". Ramírez dijo en una breve declaración a la prensa que fue acusado de presunta incitación al odio, al igual que Pedro José González, del estado Bolívar (sur), liberado en la noche de este jueves.

A las 17:26 hora local, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en el país, indicó que quedan 568 de estos detenidos, de los cuales 52 tienen nacionalidad extranjera y 182 son militares.

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió "procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos". En ese sentido, la PUD expresó en X que para "la libertad de todos solo se necesita voluntad política".