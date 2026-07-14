Delcy Rodríguez nombra canciller a su representante en EE UU, Félix Plasencia

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes de la designación de hasta ahora encargado de negocios en Estados Unidos, Félix Plasencia, como su nuevo canciller, en sustitución de Yván Gil, quien pasará a ser el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología.

A través de Telegram, la mandataria indicó que decidió fusionar el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Comercio Exterior y que el mismo estará liderado por Plasencia. La fusión dejó por fuera a Johan Álvarez, quien estaba al frente de la cartera de Comercio Exterior desde marzo pasado.

Rodríguez dijo que Plasencia, quien ya fue canciller entre agosto de 2021 y mayo de 2022, cuenta con una "amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana", defender la soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la "diplomacia de paz en el mundo".

Rodríguez dijo que Plasencia, quien ya fue canciller entre agosto de 2021 y mayo de 2022, cuenta con una "amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana"

En febrero pasado, la presidenta venezolana designó a Plasencia como encargado de negocios en Estados Unidos, en medio del proceso de acercamiento entre ambos países, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año.

Plasencia, hijo de padres de Tenerife (España), entró en el cuerpo diplomático de Venezuela en 1991, tras estudiar la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país.

La mandataria y el nuevo canciller se conocieron en la Embajada venezolana en Londres, durante el segundo mandato de Rafael Caldera (1994-1999).

Plasencia acompañó a Rodríguez en la escala técnica que hizo Rodríguez en 2020 en Madrid, cuando viajaba a Turquía, que estuvo cerca de causar un incidente diplomático porque la mandataria está sujeta a sanciones de la Unión Europea (UE) que le impiden entrar en suelo del bloque europeo.

El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acudió al aeropuerto de Madrid porque en ese vuelo viajaba Plasencia, quien entonces era titular de Turismo, al declarar que era su amigo, pero también tuvo que hablar durante 20 o 25 minutos con Rodríguez para que no entrara a suelo español.

Rodríguez le dio la misión a Plasencia de reabrir la embajada de Venezuela en Estados Unidos en febrero pasado, en medio del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, después de que el 3 de enero tropas militares capturaran a Nicolás Maduro.

Los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela permanecían rotos después de que a principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, Washington reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, a lo que Nicolás Maduro respondió rompiendo relaciones.

En marzo pasado, Plasencia junto al viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, visitaron Washington para fortalecer los vínculos con la Administración de Donald Trump, así como retomar la presencia diplomática en la capital norteamericana.

La aparición de ambos en Washington sucedió el mismo día que Maduro acudió a un tribunal de Nueva York, donde un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

Plasencia ha desempeñado diversos cargos como viceministro de Exteriores para Asia, Oriente Medio y Oceanía, para Temas Multilaterales, director general de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización de la Cancillería, director del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), así como miembro principal del Consejo Director del Poliedro de Caracas, el mayor aforo techado de Venezuela.

También fue ministro de Turismo y Comercio Exterior (2019-2020), jefe de gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda (2019), embajador de Venezuela en China (2020-2021), y en agosto de 2021 fue designado por Maduro como canciller, hasta mayo de 2022.

En agosto de 2022, Maduro lo designó como embajador en Colombia, como parte del proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tras el triunfo de Gustavo Petro en la Presidencia del país andino.

En diciembre de ese mismo año, fue nombrado como secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), por lo que luego fue sustituido en el cargo de embajador de Colombia.

Plasencia estuvo al frente del Alba hasta febrero de 2024, cuando pasó a ser el embajador en Reino Unido y representante ante la Organización Marítima Internacional (OMI), hasta el nuevo llamado de Rodríguez para trabajar en el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos.

Gil ahora ocupará el cargo de Ministro de Ciencia y Tecnología para seguir impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica al servicio del país suramericano. "Su amplia visión internacional dará impulso a este sector estratégico del país", dijo la mandataria.

"Su amplia visión internacional dará impulso a este sector estratégico del país", dijo la mandataria

Rodríguez agradeció a Gabriela Jiménez, quien estuvo al frente de esa cartera desde junio de 2019, por su "entrega, compromiso y valiosa labor al frente de este despacho, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas".

Los cambios anunciados por la presidenta se dan luego del doble terremoto de 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio que afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, cercano a Caracas, y que ha dejado más de 4.500 fallecidos.

El pasado 5 de julio, Rodríguez designó a Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de Jacqueline Farías, a quien ordenó conducir "los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura" a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.

Dos días después, nombró a José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, como presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tras 18 años como superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat).