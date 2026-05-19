Delcy Rodríguez ordena investigar la muerte del preso político Víctor Quero bajo custodia del Estado

Carmen Navas se ha convertido en el símbolo del dolor de los familiares de los presos políticos en Venezuela tras fallecer este domingo

Acusan a Alex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami tras su deportación

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que ordenó una investigación por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de que su Gobierno confirmara que el detenido falleció hace casi un año, tras varios meses de denuncias de que permanecía en paradero desconocido.

A través de un comunicado publicado por Prensa Presidencial en Telegram, la mandataria indicó que solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para esta investigación.

Asimismo, lamentó el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre del preso político. “Desde el momento que se tuvo conocimiento de la denuncia sobre el caso de su hijo Víctor Hugo Quero Navas, la presidenta ordenó una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido”, señala el comunicado.

Igualmente, sostuvo que, una vez concluidas las averiguaciones, se informará al país “de manera amplia” sobre los resultados y “las acciones correspondientes”.

Se informará al país “de manera amplia” sobre los resultados y “las acciones correspondientes”

El pasado 7 de mayo, la Fiscalía de Venezuela informó de una investigación penal por la muerte de Quero Navas bajo custodia del Estado.

En un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio Público indicó que para esta investigación fue comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos, “con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial”.

El anuncio se dio después de que el Ministerio de Servicio Penitenciario confirmara la muerte de Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias de su madre, Carmen Navas, sobre la desaparición de su hijo.

La cartera de Estado informó que Quero Navas estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

Había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”.

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional.

El domingo, opositores y periodistas venezolanos informaron del fallecimiento de Carmen Teresa Navas. El pasado viernes, durante una misa en la Iglesia de la Candelaria de Caracas a la que asistieron más de 200 personas para honrar a Quero Navas, la mujer expresó que fue la fortaleza recibida la que la ayudó a encontrar a su hijo “hasta el final”.

En tanto, desde Estados Unidos, el ex ministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, señalado en EE UU como “testaferro” del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación desde Venezuela el sábado.

Alex Saab, señalado en EE UU como “testaferro” del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una corte

Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso de Saab, quien compareció en la corte vestido con un overol marrón, involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a suministrar alimentos a la población más vulnerable del país.

“Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, declaró en un comunicado el fiscal general adjunto Andrew Tysen Duva.

Está acusado de no cumplir los contratos y emplear “secretamente empresas fantasma y facturas fraudulentas”

El empresario está acusado de no cumplir los contratos y emplear “secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados”, además de sobornos a funcionarios venezolanos, para desviar ese dinero.

“Desde 2019, hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo”, señaló el Departamento de Justicia.

De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.