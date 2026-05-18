Fallece la madre del preso político que murió bajo custodia del Estado en Venezuela

Caracas/Opositores y periodistas venezolanos informaron este domingo que falleció Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, cuya muerte el año pasado bajo custodia del Estado venezolano fue reconocida la semana pasada por el Gobierno, tras meses de denuncia sobre su desaparición.

"Extiendo mis más profundas condolencias y mis oraciones a su familia. Por un año se burlaron cínicamente del dolor de una madre que buscaba a su hijo en las cárceles de la dictadura", señaló el ex diputado Juan Pablo Guanipa en un mensaje publicado en X.

Igualmente, el opositor Richard Blanco señaló, en la misma red social, que Navas convirtió su amor y su dolor en una lucha incansable. "Hoy, después de tanta batalla, descansa junto a su hijo", añadió.

La periodista Maryorin Méndez indicó, en un mensaje publicado en X, que Navas falleció este domingo a las 19:00 hora local y dio detalles sobre sus últimos días.

El partido político Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, dijo que Carmen Navas fue víctima de la "crueldad más pura del régimen".

"No solo asesinaron a su hijo, Víctor Hugo Quero, sino que la obligaron a buscarlo durante meses sabiendo que ya estaba muerto", apuntó. La formación exigió justicia por ella, por su hijo y por cada "familia rota en esta lucha".

La semana pasada, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero, luego de 16 meses de denuncias de su madre, Carmen Navas, sobre la desaparición de su hijo.

La cartera de Estado informó que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.

Sin embargo, ONG han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional.