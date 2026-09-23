Delcy Rodríguez se reúne con Trump al mismo tiempo que se impide a Machado volver a Venezuela

Con este, ya son siete los intentos de la opositora de entrar en su país, denuncia su equipo

Nueva York/ Caracas/La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de histórica su reunión de este martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, tras la Asamblea General de la ONU, y afirmó que ambos abordaron asuntos de cooperación estratégica. En medio de la cita, María Corina Machado realizó tres intentos frustrados de entrar en Venezuela.

"Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral", escribió Rodríguez en su cuenta oficial de X.

La líder venezolana agradeció a Trump su "respaldo al proceso de reinserción" de Venezuela en los "espacios multilaterales", ejemplificada en la presencia de la mandataria en este gran encuentro internacional, del que no participaba ningún presidente venezolano desde 2018.

Rodríguez agregó que temas como cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad, fueron el centro de la conversación durante el encuentro, que se realizó en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Rodríguez destacó que la "nueva etapa" de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington debe encauzarse a través del diálogo.

Imagen compartida por Rodríguez de su cita con Trump. / delcyrodriguezv

También agradeció a Trump por el apoyo de la Casa Blanca durante la emergencia de los terremotos del pasado 24 de junio.

La cita se produjo poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico.

Se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

Este martes, precisamente, en su discurso ante la Asamblea General, el mandatario estadounidense se jactó de haberse quedado con gran parte del crudo venezolano: "El vencedor se lo lleva todo", apuntó.

Mientras tanto, en Venezuela, el equipo de la premio nobel de la paz María Corina Machado denunció tres intentos frustrados de la opositora de entrar desde Panamá.

"Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", denunció el equipo de la ex diputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida. Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicaron.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió respeto al derecho de la líder de regresar a su país. "Exigimos que, de manera inmediata, se respete plenamente su derecho a regresar a Venezuela, permanecer en su país y ejercer sus derechos políticos y ciudadanos con libertad y seguridad", dijo la PUD en la red social X.

En ese sentido, señaló que este "mismo derecho debe estar garantizado para todos los venezolanos que se encuentran en el exilio por razones políticas".

"Todos tienen derecho a regresar al país con plenas garantías. El regreso seguro de los exiliados y perseguidos políticos es una condición fundamental para la recuperación de la democracia en Venezuela", agregó.

El partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, recordó en un comunicado que la Constitución venezolana "reconoce el derecho de todos los venezolanos a entrar en el territorio nacional".

En ese sentido, señaló que este "mismo derecho debe estar garantizado para todos los venezolanos que se encuentran en el exilio por razones políticas"

Por tanto, prosiguió, "corresponde a las autoridades interinas, que ejercen el poder de facto (…), respetar ese derecho y garantizar que María Corina pueda regresar, recorrer el país y ejercer su derecho a la participación política sin amenazas, restricciones arbitrarias ni persecución".

Los ex diputados Delsa Solórzano y Juan Pablo Guanipa, aliados de Machado, también rechazaron los denunciados impedimentos, y el opositor reiteró en un mensaje en X su exigencia de una fecha para elecciones.

El anterior intento de Machado por volver a Venezuela fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. El 29 de junio, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso desde Ciudad de Panamá.

Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump fue quien impidió a Machado regresar a la nación suramericana.

Sin embargo, posteriormente, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EE UU, Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el retorno de Machado a Venezuela. "Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", aseguró Weiland el 15 de julio pasado.