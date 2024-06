Los demócratas entran en "pánico" por la actuación de Biden en el debate: ¿lo reemplazarán?

Washington /Atlanta/"¿Reemplazarán a Joe Biden?", fue la gran pregunta que invadió el jueves el ambiente tras una noche negra para el presidente de Estados Unidos en Atlanta, donde perdió claramente el primer debate presidencial contra su rival, el ex mandatario republicano Donald Trump.

Todos los ojos estaban puestos en la vigorosidad de Biden, que con 81 años es el presidente de mayor edad de la historia, y los peores presagios se cumplieron.

A pesar de haberse encerrado durante casi una semana con su equipo para prepararse para una jornada histórica, apareció con la voz ronca, lento, cansado y con dificultad para concluir algunas frases.

Trump, solo tres años más joven, volvió a repetir muchos de los bulos que lo caracterizan y evitó responder las preguntas más incómodas de los moderadores, pero se le vio más contenido de lo que se esperaba y mucho más enérgico que su rival.

En el debate, el republicano se mostró más agresivo mientras al demócrata le costó hilar mensajes y apareció dubitativo. En un plató de la CNN en Atlanta, sin público, sin el apoyo de notas previas y de los asesores y sin posibilidad de réplica en caso de no tener asignado el turno de palabra, este encuentro expuso sin distracciones las fortalezas y debilidades de ambos candidatos en un debate sin interrupciones.

Los titubeos en el caso de Biden, que llegó con gripe, y las expresiones de burla por parte de Trump cuando su rival divagó y dejó en más de una ocasión frases sin acabar, marcaron el debate.

"Nunca he escuchado tantas tonterías", dijo el actual inquilino de la Casa Blanca al oír hablar de política exterior, un capítulo en el que Trump se quejó de que la reputación de Estados Unidos bajo el mandato del demócrata haya pasado a ser "horrible".

Asimismo, el republicano atacó con fuerza la política económica de Biden, pero respondió a las preguntas de Dana Bash y Jake Tapper con muchas evasivas e imprecisiones o desinformación en temas como la economía o la inmigración.

Biden admitió que todavía quedan "cosas por hacer" y defendió su gestión tanto económica como migratoria en comparación con la de su antecesor: "La pandemia fue tan mal manejada que mucha gente murió (...) La economía colapsó. No había empleos. La tasa de desempleo aumentó al 15%, fue terrible. Lo que tuvimos que hacer fue intentar recomponer las cosas nuevamente".

Biden y Trump se habían enfrentado por última vez en septiembre y octubre de 2020, en el marco de la campaña de las presidenciales que llevaron al demócrata al poder en 2021.

Biden, de 81 años, debía no solo defender su gestión de estos casi cuatro últimos años, sino también evitar dar razones a quienes iban a mirar con lupa cualquier señal de su avanzada edad. "No tiene capacidad para ser presidente. No deberíamos tener un debate. No hay nada que debatir", criticó Trump, de 78.

La inmigración ofreció el escenario más fructífero para los reproches mutuos. Trump acusó a Biden de haber convertido el país en un "nido de ratas" al no poner freno a la entrada de "criminales" y provocar que los inmigrantes estén matando a los estadounidenses, mientras que el presidente tachó de "ridícula" esa afirmación, que no se sustenta con cifras.

También fue polémico el tema de Ucrania, un bloque en el que Trump dijo que Estados Unidos ha gastado "demasiado" dinero armando al ejército ucraniano por culpa de esta guerra, llamó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un "gran hombre de negocios" por todos los recursos que ha logrado de Estados Unidos y criticó a Biden porque, a su juicio, no ha hecho suficiente para que los países europeos de la Otan aporten más apoyo.

"Nunca había escuchado tantas tonterías. Este tipo quiere salirse de la Otan. ¿Vas a quedarte en la Otan? Vas a salir de la Otan", respondió Biden en su turno de palabra, y reivindicó que 50 países del mundo formen una coalición para apoyar a Ucrania porque la invasión rusa es "una amenaza para todo el mundo".

Trump negó cualquier responsabilidad por su parte en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero Biden le recordó que no tiene las manos limpias ni en ese caso ni en los otros tres procesos penales que afronta: "Tiene la moral de un gato callejero".

No fue un intercambio que sirvió para la exposición de nuevas propuestas, sino un ring con ataques constantes. "Creo que ni él mismo sabe lo que acaba de decir", dijo del presidente el precandidato republicano.

Para Trump, Biden es un presidente "manchurio" "pagado por China", que sin embargo ha provocado que la situación con Pekín sea la peor en la historia: "Nos están matando como país si sigue permitiendo que sigan haciendo lo que nos están haciendo".

En un lapidario plano final del debate, se mostró a la primera dama, Jill Biden, ayudando a su esposo, quien tenía muchas dificultades para bajar las escaleras del escenario e ir a despedirse de los moderadores.

El pánico se había apoderado de la campaña de Biden en medio del debate y su equipo se apresuró a justificar que el mandatario sufrió una gripe durante la semana, pero el daño ya estaba hecho.

Los republicanos no tardaron en hacer leña del árbol caído y varios aliados de Trump salieron rápidamente a cantar victoria en la spin room, una sala de prensa instalada en un estadio contiguo a los estudios de la CNN donde se emitió el cara a cara.

"Este hombre no puede seguir como presidente de Estados Unidos, estoy muy preocupado por este país. No creo que pueda seguir ni durante los seis meses que le quedan en el cargo", dijo Vivek Ramaswamy, quien se enfrentó a Trump en las primarias republicanas y ahora es uno de sus mayores acólitos.

Los senadores republicanos Marco Rubio y Tim Scott paseaban por la sala repitiendo que fue una victoria aplastante de Trump, de quien ambos aspiran a ser vicepresidentes en un segundo mandato.

Matt Gaetz, congresista del ala más radical de los republicanos, no tardó en verbalizar ante la prensa lo que muchos estaban pensando. Opinó que dentro de unos días se abrirá una batalla interna en el Partido Demócrata para reemplazar al presidente.

La prueba de la incredulidad dentro de las filas demócratas es que tuvieron que pasar varios minutos para que los aliados de Biden comparecieran juntos ante la prensa en el spin room, donde intentaron trasladar un mensaje optimista que contrastaba con sus caras largas.

Entre ellos estaban el senador Raphael Warnock y la congresista Jasmine Crockett, pero todas las miradas apuntaban al gobernador de California, Gavin Newsom, una de las caras más destacadas del Partido Demócrata.

La prensa le preguntó varias veces si está listo para reemplazar a Biden pero negó rotundamente que vaya a dar el paso: "Tiene mi apoyo. Estamos con él", dijo serio.

La visión oficial de la campaña demócrata, según un comunicado, es que el presidente presentó "una visión positiva y ganadora para el futuro de Estados Unidos" frente a un Trump que quiere acabar con la democracia y el derecho al aborto.

Sin embargo, los medios estadounidenses hablan de "pánico" en el partido. "La reacción universal es cercana al pánico", "hay un profundo, amplio y muy agresivo pánico", indicaron, respectivamente, los analistas políticos Joy Reid y John King en base a fuentes dentro del Partido Demócrata.

Fuentes demócratas consultadas por EFE expresaron similar preocupación por la imagen dada por Biden en el debate y consideraron que sería un error "hacer la vista gorda y negar la realidad". En opinión de esa fuente, Biden ha proyectado una imagen de falta de preparación, dejando entrever el peso de los años y mostrando dificultades para comunicar a los votantes los avances que ha vivido el país en los últimos años.

El periodista y biógrafo de Biden, Evan Osnos, aseguró en unas declaraciones que se vio a "una persona disminuida", pero recordó que la narrativa de Biden siempre ha sido "si me golpean, me levanto".

El que fuera secretario de Vivienda con Barack Obama y compañero de gabinete de Biden, Julián Castro, aseguró en la red social X que se vio a un mandatario "no preparado, perdido y sin la fuerza suficiente para pelear de manera efectiva con Trump, que ha mentido constantemente".

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, intentó quitar importancia a la actuación de Biden, aunque reconoció en una entrevista con CNN que hubo "un comienzo lento, pero un final fuerte". "La gente puede debatir sobre los estilos a la hora de hablar pero al final lo que cuenta es la sustancia", indicó la vicepresidenta.

Este debate, inusualmente temprano dado que las campañas no han arrancado todavía formalmente, era especialmente decisivo dado que llegaba en un momento en el que ambos candidatos estaban empatados en las encuestas y sabían que cualquier error podría hacer decantar la balanza.

Según un primer sondeo de la cadena CNN publicado al acabar el encuentro, Trump fue el claro ganador para un 67% de los encuestados.

Lo cierto es que el Partido Demócrata todavía tiene que celebrar su convención nacional el próximo agosto en Chicago para nombrar formalmente a su candidato. Técnicamente habría tiempo para un reemplazo, pero sería algo nunca antes visto.