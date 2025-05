Desinformación y búsqueda de votos, dos caras de la elección en Venezuela para el Esequibo

Venezuela tiene todo dispuesto para elegir a un gobernador, además de diputados, para una zona que no controla.

Los opositores que estuvieron asilados en la Embajada argentina en Caracas aseguran que "no hubo negociación" con el Gobierno de Maduro para su salida hacia EE UU

Caracas/En dos de las poblaciones venezolanas más cercanas al Esequibo, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que este país disputa con Guyana, la desinformación y el descontento entre algunos de sus habitantes contrasta con la intención de otros de promover el voto, cuando faltan pocas horas para unos comicios que incluyen la elección de cargos para esa zona, bajo control de Georgetown.

Más allá de las tendencias políticas, en Tumeremo, capital del municipio Sifontes y, de forma transitoria, "asiento de los poderes públicos" del estado Guayana Esequiba –el número 24 de Venezuela, creado por ley en abril de 2024–, ciudadanos consultados por EFE mostraron desinterés en estos comicios rechazados por Guyana y que varios organismos internacionales pidieron suspender.

Uno de los lugareños es Juan Carlos Montilla, desde hace más de 20 años habitante de Tumeremo –una localidad donde predomina la actividad minera–, quien aseguró a la agencia que no tiene intención de participar en la votación de este domingo tras advertir que no cuenta con suficiente información. "Hubo mucha desinformación (...). Si yo voy a votar por la señora que se está lanzando por el estado Bolívar o por el hombre que se está lanzando para el estado nuevo número 24 (...) o si es que vamos a votar por los dos, no lo sabemos", dijo Montilla.

Alexis Rodríguez, de 69 años, explicó que en esta zona hicieron campaña los candidatos a la Gobernación de Bolívar –el estado al que pertenece este poblado y está enclavado en el sureste del país, en la frontera con Brasil–, pero que también se presentaron los aspirantes a representar el territorio que Caracas reclama como propio. Pese a ser una especie de "capital administrativa", en Tumeremo no se votará por las autoridades para el Esequibo.

A juicio de Rodríguez, "muchos saben, pero otros no tienen todavía la información completa". "Mucha gente aquí pensaba que en esta parte del municipio se iba a votar por el almirante", dijo en referencia al candidato del chavismo para la gobernación del Esequibo, Neil Villamizar.

En la parroquia Dalla Costa, algunos pobladores se esfuerzan por animar a sus vecinos a participar en los comicios. César Torres, residente en El Dorado –sector principal de Dalla Costa–, resaltó la importancia del proceso electoral que los activistas políticos han hecho durante la campaña electoral. "Este pueblo ha sido un pueblo muy apolítico, pero creo que se ha hecho una buena campaña, se ha incentivado, se le ha explicado a la gente. Hay bastantes programas y se concientiza mucho a la población", explicó Torres. Por su parte, Irama Rivas, miembro de un consejo comunal en El Dorado, calificó de "impresionante" el despliegue y la motivación a los votantes por "recuperar el Esequibo".

Así, Venezuela tiene todo dispuesto para elegir este domingo a un gobernador, además de a ocho diputados a la Asamblea Nacional y siete miembros del consejo legislativo regional, para una zona que no controla y pese a que tanto la Comunidad del Caribe (Caricom) como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), declarada competente para dirimir sobre la controversia, han llamado a Caracas a abstenerse de celebrar elecciones en el área.

El país también elegirá a los gobernadores de los otros 23 estados y sus respectivos diputados nacionales y regionales, así como los parlamentarios que representarán a Caracas, en unos comicios rechazados por la oposición mayoritaria y precedidos por decenas de arrestos de disidentes.

Los cinco antichavistas que estuvieron 14 meses asilados en la Embajada argentina en Caracas insistieron este sábado en que "no hubo negociación" con el Gobierno de Nicolás Maduro para permitir que llegaran hasta EE UU, donde se encuentran ahora, porque el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, rechazó los salvoconductos con los que contaban. "Pasamos 412 días encerrados y aún les vamos a creer que hubo negociación", afirmó en una rueda de prensa celebrada el sábado en Washington una de los cinco activistas, Magallí Meda, ex jefa de campaña de Comando Con Venezuela, la plataforma de apoyo a María Corina Machado.

Meda, que compareció junto Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González, aseguró que los salvoconductos para que abandonaran Venezuela "estaban listos hace tiempo" y que fue el propio Cabello el que impidió su salida del país.

Es la primera comparecencia pública de los cinco opositores desde que se anunciara su llegada a Estados Unidos a principios de mayo, gracias a lo que Meda calificó como una "operación estratégica" que involucró "a muchas personas con unos riesgos enormes" pero de la que no se quiso dar más información hoy para proteger a los involucrados. "Más adelante, desde una Venezuela libre, se conocerán los detalles", añadió la activista política que, al igual que sus compañeros, quiso agradecer la ayuda de todos los que trabajaron para lograr su llegada a suelo estadounidense, incluyendo a los Gobiernos de Argentina y Brasil –que asumió las representación diplomática de Buenos Aires en suelo venezolano– y de EE UU.

Pedro Uruchurtu quiso agradecer especialmente la labor del presidente estadounidense, Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, "quienes claramente asumieron con determinación el liderazgo de esta operación junto a muchos aliados y muchas personas involucradas que lo hicieron posible", explicó. A su vez, Uruchurtu acusó al Gobierno venezolano de acabar con el asilo diplomático. "Lo mató (el derecho de asilo) frente a los ojos del mundo. No solamente porque negó los salvoconductos, sino porque todo lo que hizo fue violando el derecho internacional de manera reiterada y sistemática frente a los ojos de todos", afirmó el politólogo, que lamentó que el Gobierno de Nicolás Maduro haya logrado que "la diplomacia sea inoperativa y también que permanezca callada" en su país.

"Por eso es que creo que el éxito de nuestra operación (para salir del país) radica en que precisamente se trató de una operación no convencional precisamente para resolver un problema y un desafío que era no convencional", apostilló Uruchurtu.

Los cinco activistas subrayaron lo duros que fueron los 412 días en la embajada sin acceso a luz y agua, que fueron cortados, y rodeados por efectivos leales al Gobierno de Nicolás Maduro, que según ellos, hicieron todo lo posible por intimidarlos. En ese sentido, Omar González aseguró que estas personas estuvieron acompañadas por perros de raza pastor alemán y rottweiler con el objetivo de amedrentarlos.

Los cinco recordaron a su vez a Fernando Martínez Mottola, que tras estar encerrado con ellos nueve meses en la embajada decidió abandonar el edificio y falleció en su domicilio por enfermedad el pasado 26 de febrero. "Aquí debería estar sentado Fernando Martínez Mottola. Fernando Martínez Mottola es un héroe de Venezuela", dijo Mera, que aseguró que el ex ministro de Transporte y Comunicaciones murió debido a que el Gobierno de Maduro cursó "una orden de secuestrarlo y mantenerlo alejado de su familia".

Preguntada por su opinión sobre la inminente revocación de la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela, Meda insistió en la necesidad de "cerrar todas las vías financieras" al Gobierno venezolano y aseguró que "el que se quede ahí está siendo parte de ese sistema criminal". "Si Chevron está dispuesto a seguir avanzando con Venezuela y con un sistema criminal, va a tener que asumir que es una organización criminal también", aseveró. La ex jefa de campaña condenó las detenciones de opositores en su país, incluyendo la que implicó el viernes a Juan Pablo Guanipa, al que calificó como "un héroe que hasta ayer estuvo en clandestinidad, igual que está María Corina (Machado)".