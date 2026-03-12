Detienen en España a un cubano que intentó introducir viagra, puros y miles de cigarrillos de contrabando

El pasado 10 de marzo se detuvo a un hombre de 41 años tras realizar un control aleatorio.

La Habana/La Guardia Civil española detuvo en el aeropuerto de Alvedro, en el municipio de Culleredo, de La Coruña, a un cubano por tratar de ingresar de forma clandestina 80 pastillas de viagra, 198 puros y 4.400 cigarrillos. El detenido, del que se reservó el nombre, enfrenta penas de cárcel y una multa de entre 1000 euros (1.151 dólares) y 6.000 euros (6.909 dólares), según definan las autoridades.

De acuerdo con el boletín informativo, el pasado 10 de marzo se detuvo a un hombre de 41 años tras realizar un control aleatorio sobre los pasajeros de un vuelo procedente de Madrid con origen en Cuba.

Los elementos del Destacamento de Fiscal y Fronteras detectaron al pasajero que, tras recoger su equipaje, se disponía a abandonar las instalaciones por el circuito verde, sin nada que declarar. Al ser cuestionado sobre si portaba mercancía sujeta a declaración, el pasajero manifestó transportar únicamente dos mazos de puros.

Los oficiales procedieron a la revisión del equipaje, en cuyo interior encontraron una cantidad de mercancía que superó los límites legales permitidos para el uso personal. De acuerdo con la Agencia Tributaria, los viajeros pueden ingresar para su uso personal hasta 200 cigarrillos o 100 puritos (cigarros puros con peso máximo de 3 g/unidad) o 50 puros o 250 g de tabaco para fumar.

La Ley Orgánica establece penas que van de los 1.000 euros cuando el delito es considerado leve y de entre 6.000 y 18.000 euros cuando es grave.

Las autoridades procedieron a la confección de las correspondientes actas por infracción administrativa de “contrabando de labores de tabaco y de diferido de productos farmacéuticos”, los productos quedaron a disposición de la dependencia de Aduanas de A Coruña.

Además de los cigarrillos y puros, los agentes encontraron comprimidos de citrato de sildenafil de 100 mg (viagra). De acuerdo con el boletín, “el cubano carecía de la documentación sanitaria y aduanera preceptiva para la importación de estos fármacos en España”.

Su comercialización y uso están regulados en el país, por lo que se requiere prescripción médica, y su consumo sin supervisión facultativa o su compra por canales no autorizados pueden suponer graves riesgos para la salud, subrayaron las autoridades.