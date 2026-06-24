Un diputado mexicano pide a su Gobierno rescatar en Cuba a 15 médicos en formación afectados por la crisis

Si los becarios no pueden completar su formación en la Isla, que se les facilite por vía diplomática un regreso seguro al país, propone Fernando Rodríguez

Madrid/El diputado mexicano Fernando Rodríguez González ha pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum que interceda para proteger a un grupo de 15 médicos del estado de Coahuila –al que representa– que se encuentran desplazados en Cuba para seguir estudios especializados. Los galenos padecen la crisis económica de la Isla, que no solo ha afectado a los cursos que venían a realizar, sino a su propio día a día.

Los doctores proceden de ciudades como Monclova, Saltillo y Torreón, y siguen estudios de cardiología, neumología y traumatología, pero ahora la situación se ha vuelto “insostenible”, denuncia el diputado, representante del partido estatal México Avante (centro-izquierda).

"Son profesionistas mexicanos que atendieron un programa federal, el Gobierno les ofreció ir a especializarse a Cuba y hoy están siendo olvidados allá", dijo este martes. Rodríguez González indicó que los médicos ya habían enviado una carta a la presidenta de México, pero que hasta el momento no habían recibido respuesta concreta. "Lo más difícil es que ellos señalan que si regresan de la Isla podrían perder los años que han dedicado a su preparación y a sus estudios de posgrado", afirmó.

Rodríguez González indicó que los médicos ya habían enviado una carta a la presidenta de México, pero que hasta el momento no habían recibido respuesta concreta

Rodríguez González subrayó que, dada la buena relación que existe entre los dos países, lo normal sería tener una respuesta rápida y argumentó que, dado que México está abierto a contratar a médicos cubanos, debería mantener el “compromiso moral de proteger a sus propios ciudadanos en el extranjero”.

El legislador instó a tomar una decisión cuanto antes y, que si los galenos no pueden completar su formación en la Isla, se les facilite por vía diplomática un regreso seguro al país y sin que suponga perjuicio para acreditar sus conocimientos.

Aunque no se ha precisado más sobre los estudios que cursan los médicos, podrían estar recibiendo su especialización en la Escuela Latinoamericana de Medicina, ubicada en La Habana y pensada para la formación de extranjeros.

Esta institución está siendo protegida energéticamente con ayuda institucional y europea, procedente de MediCuba Europa, una red con sede en Suiza de una veintena de organizaciones próximas al castrismo que han recaudado dinero para distintos proyectos. Hace apenas dos semanas anunciaron que ya funciona un nuevo proyecto que cubre la mitad de la demanda energética de la escuela.

En todo caso, la red sanitaria cubana está sometida a un fuerte estrés que complica la vida diaria de los pacientes y, por tanto, de los profesionales.

Este lunes Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno está trabajando para llevar combustible a Cuba a través de “empresas particulares que cuentan con el permiso”. La mandataria subrayó que hace tiempo –desde que Cuba y EE UU autorizaron, cada una por su parte, la apertura del mercado de combustibles al sector privado–se está trabajando y espera “que se pueda reanudar pronto de manera comercial”. Además, para evitar críticas en México contra la entrega gratuita de petróleo a la Isla, precisó que “no es un tema humanitario”.