Un dron ruso mata a 15 mineros en un ataque en el centro de Ucrania

En un operativo lanzado por Kiev en la región fronteriza de Bélgorod, en Rusia, una persona murió y otras cinco resultaron heridas

Moscú/Al menos 15 mineros han muerto y siete han resultado heridos en un ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, según anunciaron este domingo las autoridades regionales.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de empresa.

Por otra parte, la compañía energética DTEK aseguró que las víctimas eran mineros que, tras terminar su turno, eran transportados de vuelta a casa en un autocar de la empresa.

“Por el momento, se sabe de 15 mineros que han muerto. Según informaciones preliminares, siete mineros fueron también heridos”, agregó DTEK en Telegram, donde condenó el “ataque terrorista a gran escala” cometido por Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, precisó que la agresión se produjo cerca de la localidad de Ternivka

Poco después, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, precisó que la agresión se produjo cerca de la localidad de Ternivka.

“Unos drones rusos atacaron un autobús que transportaba a mineros. Por desgracia, hay muchos muertos. Mis condolencias a todos los familiares y seres queridos”, afirmó, antes de agregar que este domingo Rusia también atacó las rutas logísticas, con golpes contra las infraestructuras ferroviarias en Dnipropetrovsk y Sumi (norte).

La noticia se produce en medio de la tregua parcial contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue acordada con mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, y que, según el Kremlin, debería durar al menos hasta este domingo.

Desde el jueves no se han registrado ataques contra el sistema energético, pero los impactos de drones contra otros objetivos han continuado y la pasada noche ya habían muerto dos civiles en la misma región de Dnipropetrovsk.

La pasada noche ya habían muerto dos civiles en la misma región de Dnipropetrovsk

Desde el frente contrario, también ha habido operativos. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas este domingo en la región fronteriza de Bélgorod, en Rusia, a causa de tres ataques ucranianos, informaron las autoridades locales.

Según el gobernador local, Viacheslav Gladkov, uno de esos ataques fue efectuado con misiles y los otros dos, con drones.

Como consecuencia, en distintas localidades de la región resultaron heridos cinco hombres y una mujer.

Más tarde, uno de los lesionados falleció en el hospital, informó Gladkov a través de Telegram.

Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo el año pasado fallecieron 147 civiles por ataques enemigos.