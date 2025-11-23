Rusia atacó el norte, sur y este de Ucrania con casi cien drones

Equipos de rescate ucranianos trabajan tras un ataque ruso contra un edificio residencial en Dnipro, el 8 de noviembre de 2025.

Moscú lanza una ofensiva contra el sistema energético en Odesa y causa 15 heridos en Dnipró

Moscú/Rusia atacó anoche con casi cien drones kamikaze el norte, sur y este de Ucrania, de los que 27 impactaron en 12 lugares, entre ellos en Odesa y en Dnipropetrovsk, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.

Las fuerzas rusas lanzaron 98 drones suicidas de los tipos Shahed, Gerbera y otros modelos, desde territorio ruso y la anexionada península ucraniana de Crimea. Unos 60 eran Shahed de tecnología iraní.

Las defensas antiaéreas derribaron 69 drones en el norte, sur y este del país, pero se registraron impactos de 27 en 12 ubicaciones.

Entre las regiones donde se registraron impactos se encuentran la sureña Odesa, donde Rusia atacó el sistema energético, y la oriental Dnipropetrovsk, donde un edificio residencial de nueve plantas fue golpeado causando al menos 15 heridos. Entre ellas una niña de 11 años, según las autoridades regionales y los servicios de emergencia.

En Dnipró, un dron kamikaze ruso impactó cerca de un edificio residencial de nueve plantas, donde se incendiaron las terrazas de tres apartamentos y resultaron heridas 15 personas, según el gobernador en funciones, Vladislav Gaivanenko.

Los rusos atacaron la región con varios drones. Un total de 15 fueron derribados, según la información del Mando Aéreo Oriental de Ucrania. Además, Rusia atacó con drones tanto varias zonas de la región de Odesa como la propia ciudad.

Según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), como resultado de los impactos, se produjeron incendios en instalaciones de infraestructura energética y en un antiguo edificio industrial, los cuales fueron extinguidos rápidamente por los bomberos