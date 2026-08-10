Drones ucranianos matan a 13 rusos en un centro petroquímico a 1.000 kilómetros del frente

Humo de un ataque ucraniano en Domodedovo, en la región de Moscú.

El ataque alcanzó al sector residencial y empresas industriales de la ciudad de Nizhnekamsk, en la retaguardia profunda

Moscú/Los drones ucranianos lograron golpear este lunes uno de los principales centros de la industria petroquímica rusa a más de mil kilómetros de distancia del frente, ataque en el que murieron 13 personas y 75 resultaron heridas. "Hasta el momento, el número de fallecidos es de 13", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov.

El ataque ucraniano alcanzó al "sector residencial y empresas industriales de la ciudad de Nizhnekamsk", ubicada a orillas del río Kama, unos 150 kilómetros al este de la capital regional, Kazán, en la retaguardia profunda. Esta urbe, cuyas refinerías ya habían sido atacadas anteriormente por drones ucranianos, cuenta también con importantes empresas de la industria química.

El alcalde de Nizhnekamsk, Radmir Beliáev, escribió en su cuenta de MAX que "Tatarstán fue víctima de un nuevo ataque de drones" durante la mañana del lunes, dirigido "contra objetivos tanto industriales como civiles".

El objetivo alcanzado fue la planta química Nizhnekamskneftejim, especializada en la fabricación de neumáticos

Aunque no puntualizó cuáles fueron los objetivos alcanzados, los canales ucranianos Supernova+ y Exilenova+ indicaron que podría tratarse de una de las dos refinerías locales, y publicaron imágenes de una columna de humo en el horizonte.

Esta información fue confirmada por el Estado mayor del Ejército ucraniano, según el cual el objetivo del ataque fue la refinería Taneko, perteneciente a la compañía petrolera Transneft. "Se ha registrado un incendio en las instalaciones", sostuvo el mando militar ucraniano.

No obstante, el canal independiente ruso Astra aseguró, basándose en el análisis de las fotos publicadas en las redes sociales, que el objetivo alcanzado fue la planta química Nizhnekamskneftejim, especializada en la fabricación de neumáticos.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR), incoó una causa penal por "ataque terrorista", según informó en Telegram la portavoz de la entidad, Svetlana Petrenko, que denunció la muerte de un menor de edad.

El ministro de Sanidad de Tatarstán, Almir Abáshev, indicó que se trató de una niña, que murió a consecuencia de las heridas antes de que llegara la ambulancia.

Petrenko calificó el hecho de "un nuevo crimen cínico e inexcusable del régimen de Kiev" y señaló que "en las instalaciones atacadas se encontraban civiles que no tenían relación alguna con las acciones bélicas".

La víspera seis personas murieron en la región fronteriza rusa de Bélgorod a consecuencia de un ataque masivo de drones ucranianos

En el marco de la actual escalada, la víspera seis personas murieron en la región fronteriza rusa de Bélgorod a consecuencia de un ataque masivo de drones ucranianos.

El representante del Ministerio de Exteriores ruso, Rodión Miróshnik, declaró el lunes a la televisión pública rusa que "hasta el momento más de 80 personas han resultado heridas y 18 muerto", una cifra que continúa creciendo a causa de los últimos ataques ucranianos, que no dudó en tacharlos de "crímenes de guerra".

La parte ucraniana reportó por su parte este lunes la muerte de cinco civiles en la región de Járkov y otro en Dnipropetrovsk a consecuencia de los drones, la artillería y las bombas aéreas rusas.

"Las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque de artillería masivo contra la zona residencial de la aldea de Buhaivka, en el distrito de Chuhuiv. El ataque destruyó viviendas y causó la muerte de cinco personas" en esta localidad de Járkov, según informó este lunes la Fiscalía regional.

El jefe de la Administración Militar Regional, Oleh Siniehubov, denunció reiterados ataques rusos contra esta región, que hirieron a varias personas.

"Las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque de artillería masivo contra la zona residencial de la aldea de Buhaivka, en el distrito de Chuhuiv. El ataque destruyó viviendas y causó la muerte de cinco personas"

En particular, señaló que las fuerzas rusas lanzaron dos misiles, dos bombas aéreas guiadas (KAB), seis drones tipo Molniya, cuatro drones FPV y otros 67 drones aún no identificados.

El jefe de la Administración Militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, indicó en Telegram que los ataques rusos cobraron una víctima mortal e hirieron a cinco personas en varios distritos locales.

En Sumi, donde las fuerzas rusas intentan crear una franja de seguridad que también incluiría parte de Járkov y Dnipropetrovsk, la Administración Militar informó de un ataque con cinco bombas que hirió al menos a cinco personas.

Mientras, Iván Fédorov, jefe de la Administración Militar leal a Kiev la sureña región de Zaporiyia denunció un ataque con misiles en el que resultaron heridas 18 personas, incluyendo a un menor de edad, una cifra que posteriormente se elevó a 24.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó el pasado 25 de junio una intensa campaña de ataques contra la retaguardia rusa que debía prolongarse durante 40 días, y a la que Rusia ha respondido con masivos ataques de misiles balísticos contra Kiev y la ciudad portuaria de Odesa.