Duelo de ex periodistas cubanos: María Elvira Salazar se enfrentará al demócrata Eliott Rodríguez

Miami/El demócrata Eliott Rodríguez, ex presentador de noticias de CBS de origen cubano, competirá por el escaño de la actual congresista María Elvira Salazar, también ex periodista de televisión de origen cubano, tras triunfar ambos este martes en sus respectivas elecciones primarias en Florida, en Estados Unidos.

En el distrito 27 de Florida, que incluye a Miami, medios estadounidenses proyectaron la victoria de Rodríguez sobre la del fiscal de homicidios Robin Peguero, mientras que Salazar defendió su puesto en las primarias del Partido Republicano ante un desafío del abogado financiero Michael Arias.

Salazar, quien trabajó en Telemundo y Univisión, es una de las voces más críticas en el Congreso del actual Gobierno de Cuba y del chavismo en Venezuela, además de considerar "amigo personal" al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y apoyar de manera abierta a líderes de la derecha latinoamericana.

Rodríguez ha dicho que, después de "40 años de contar historias" del sur de Florida, ahora quiere competir porque a las familias en Miami "ya no les alcanza para vivir aquí"

La congresista recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque ella ha buscado distanciarse de la política antiinmigrante del mandatario, al cuestionar las deportaciones masivas y pedir protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos.

Por el lado opositor, Rodríguez ha dicho que, después de "40 años de contar historias" del sur de Florida, ahora quiere competir porque a las familias en Miami "ya no les alcanza para vivir aquí, porque la democracia está bajo estrés real y porque las políticas de crueldad hacia los inmigrantes" no representan a la comunidad.

Esta competencia, que se definirá en las elecciones generales del 3 de noviembre, podría ser clave para definir qué partido controla la Cámara de Representantes, donde los republicanos buscan defender su mayoría, que en las elecciones anteriores fue de apenas cinco escaños por encima de los demócratas.

Por otra parte, el congresista demócrata Jared Moskowitz, quien apoya de manera abierta la asistencia de Estados Unidos a Israel, venció en las primarias a Oliver Larkin, miembro de los Socialistas Democráticas de América (DSA) que denunció un "genocidio" en Gaza.

Larkin despertó polémica este fin de semana cuando discutió en vivo con una presentadora de televisión del canal local 10 sobre si la ofensiva de Israel en Gaza constituía un "genocidio"

Moskowitz venció por casi 30 puntos porcentuales de ventaja en el distrito 25 de Florida, que abarca áreas del centro y sur del estado, a Larkin, quien contaba con el apoyo de figuras progresistas como el senador Bernie Sanders.

Larkin despertó polémica este fin de semana cuando discutió en vivo con una presentadora de televisión del canal local 10 sobre si la ofensiva de Israel en Gaza constituía un "genocidio", pues una de sus principales propuestas era terminar con la asistencia de Estados Unidos al Gobierno israelí.

En cambio, Moskowitz indica en su sitio oficial del Congreso que él ha apoyado iniciativas para reconocer a "Israel como un aliado legítimo y democrático de los Estados Unidos, condenar el antisemitismo y expandir la educación a nivel nacional sobre el aumento del antisemitismo".

La disputa en Florida refleja la creciente división en el Partido Demócrata sobre Israel, como ocurrió en Míchigan el 4 de agosto, cuando el progresista Abdul El-Sayed venció con una campaña que priorizó la situación en Gaza a Haley Stevens, respaldada por el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (Aipac).

Moskowitz, quien fue director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, buscará defender su escaño ante el republicano Scott Singer, alcalde de Boca Ratón.