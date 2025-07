Ecuador deporta a cientos de presos hacia Colombia, que califica la medida de "unilateral"

Algunos reclusos no portaban documentos de identidad, lo que provocó retrasos adicionales en el proceso de ingreso.

Ecuador/El Gobierno de Ecuador inició este viernes la deportación de presos extranjeros, en cumplimiento de una orden del presidente Daniel Noboa. El proceso comenzó con un grupo de cientos de ciudadanos colombianos que se encontraban recluidos en distintas cárceles del país. Según la Cancillería de Colombia, la medida fue adoptada de manera unilateral por Ecuador, lo que ha impedido establecer un protocolo que garantice un traslado digno.

A diferencia de repatriaciones previas, en las que los reclusos continuaban cumpliendo sus condenas en Colombia, los presos expulsados en esta ocasión quedaron exonerados de terminar sus penas. Esto significa que, al ingresar al territorio colombiano, recuperarán su libertad siempre que no tengan procesos judiciales pendientes en su país.

Los primeros reclusos, parte de un grupo de aproximadamente 870 personas, fueron extraídos de prisiones ubicadas en las provincias de Chimborazo, Carchi y Napo mediante operativos coordinados entre las Fuerzas Armadas y la Policía, que comenzaron la noche del jueves.

Durante la tarde del viernes, los primeros expulsados comenzaron a llegar al puente de Rumichaca, en la frontera con Colombia. No obstante, el ingreso del primer grupo, compuesto por 13 personas, no se concretó hasta horas más tarde debido a problemas técnicos en el protocolo de entrada, el cual no estaba operativo cuando los reclusos arribaron, según explicó el comandante de Policía de Nariño, Pablo Galindo.

El oficial indicó que Migración Colombia inició los procedimientos correspondientes, como la verificación de antecedentes y situaciones particulares, y que aquellos sin observaciones continuarían su tránsito por el país. Algunos reclusos no portaban documentos de identidad, lo que provocó retrasos adicionales en el proceso de ingreso. Estaba previsto que esa noche entraran a Colombia 167 personas deportadas desde Ecuador, de acuerdo con cifras proporcionadas por Galindo.

Varios de los expulsados se encontraban en condiciones precarias, con frío y hambre. Ante esta situación, funcionarios del municipio colombiano de Ipiales les ofrecieron algo de comida como ayuda humanitaria.

Uno de los reclusos deportados, Juan David Cardona, expresó su agradecimiento a Ecuador por brindarle la oportunidad de regresar a su país. En declaraciones a EFE, afirmó sentirse arrepentido de sus errores y expresó su deseo de reencontrarse con su familia y recuperar el tiempo perdido. Cardona fue condenado en Ecuador a diez años de prisión por posesión de drogas, pero solo cumplió dos, ya que los ocho restantes quedaron sin efecto con su expulsión.

Otro deportado, Fernando Ortega, compartió su alegría por regresar a Colombia tras pasar poco más de un año en prisión, aunque su condena era de tres años. También estuvo presente en el lugar la gobernadora de la provincia de Carchi, Diana Pozo, quien, aunque no ofreció declaraciones a la prensa, sostuvo varias conversaciones con funcionarios colombianos sobre el procedimiento de ingreso de los reclusos.

Tras el inicio de las deportaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su "más enérgica protesta" ante el Gobierno ecuatoriano, calificando la acción como un "gesto inamistoso" y criticando la falta de coordinación entre ambos países. La Cancillería colombiana señaló que Ecuador tomó la decisión de manera unilateral, sin atender las solicitudes del Gobierno colombiano para establecer un protocolo que permitiera el traslado de los reclusos en condiciones dignas, seguras y con respeto a sus derechos.

El comunicado añadió que Colombia está evaluando las acciones pertinentes para responder a la situación y evitar nuevas arbitrariedades contra sus ciudadanos en Ecuador.

El sistema penitenciario se ha convertido en uno de los focos de la crisis de seguridad que afecta a Ecuador, un país que encabeza los índices de homicidios en Latinoamérica. En este contexto, el presidente Noboa declaró el estado de "conflicto armado interno" para enfrentar a las bandas criminales, a las que considera grupos terroristas. Como parte de esta estrategia, el mandatario ordenó en 2023 la repatriación de reclusos extranjeros, que entonces sumaban unos 3.200 –alrededor del 10% de la población carcelaria nacional–, en su mayoría colombianos y venezolanos.