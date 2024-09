Edmundo González denuncia "presiones, coacciones y amenazas" para impedir su salida de Venezuela

Madrid/El opositor venezolano Edmundo González aseguró este domingo, tras llegar a Madrid, que recibió "presiones, coacciones y amenazas" para impedir su salida de Venezuela.

"Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida a Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida", ha afirmado en un mensaje de audio grabado y recogido por medios venezolanos.

González ha aprovechado además para manifestar su agradecimiento por las "expresiones de solidaridad recibida de muchos de ustedes". "Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos", concluye el mensaje.

Edmundo González llegó este domingo a Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras partir el sábado desde Caracas después de la orden de detención emitida por las autoridades venezolanas por delitos relacionados con las denuncias de fraude electoral en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

En Venezuela se queda María Corina Machado, quien difundió este domingo un mensaje dirigido “a los venezolanos” en el argumentó la salida de González Urrutia –para “preservar su libertad, su integridad y su vida”– y afirmó que el opositor “luchará desde afuera” junto a la diáspora mientras ella lo hará desde dentro del país. Además, dejó un anuncio: “El 10 de enero de 2025, el presidente electo Edmundo González Urrutía será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”.

Las circunstancias de la salida de González Urrutia han generado un disenso entre las autoridades chavistas y el Gobierno de España, después de que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haya sostenido que hubo "amplias conversaciones y contactos" con el Gobierno español.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado tajantemente este lunes que haya habido ningún tipo de negociación política con el Gobierno de Nicolás Maduro ni "contrapartidas" para propiciar la salida del candidato opositor Edmundo González, quien gozará de "libertad de expresión" ahora que se encuentra en España.

"Los únicos contactos han sido de tipo operativo", ha asegurado el ministro, en entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, al tiempo que ha lamentado las "tonterías" que desde ayer ha escuchado y leído.

Esos contactos fueron para facilitar que aterrizara en Caracas el avión de la Fuerza Aérea española que trasladó finalmente a España al dirigente opositor y para garantizar la seguridad del vehículo que le trasladó desde la residencia del embajador español en la que se encontraba hasta el aeropuerto, ha explicado.

Así pues, ha reiterado, "no ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el Gobierno de Venezuela y no ha habido ninguna contrapartida para que Edmundo González pudiera salir". "Si alguien conoce alguna no tiene más que decirlo", ha desafiado. El jefe de la diplomacia ha indicado que no se les han planteado contrapartidas pero en todo caso el Gobierno no las habría aceptado "nunca".

"La posición de España sigue siendo la misma con Edmundo González en Caracas o en Madrid, no vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro, queremos que se entreguen las actas, una línea roja absoluta para nosotros y que nos ha guiado para conceder asilo es proteger los derechos políticos e integridad física" de los líderes políticos, ha puntualizado.

"La posición de España sigue siendo la misma con Edmundo González en Caracas o en Madrid, no vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro"

Según ha precisado, la "única conversación" que ha mantenido él en esta gestión fue para hablar con el candidato opositor y confirmar lo que ya le habían trasladado desde la Embajada española, que éste quería trasladarse a España.

En este sentido, Albares ha indicado que trasladó a Edmundo González, que "podía seguir en la residencia del embajador español tanto como quisiera", como ya ocurrió en el pasado con el también opositor Leopoldo López, que tras más de un año se trasladó finalmente a España.

El ministro solicitará este lunes una comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar el proceso de asilo, según la prensa española. Este martes se votará allí una iniciativa registrada por el Partido Popular, en la oposición, para reconocer a González Urrutia, como ganador y nuevo presidente de Venezuela, asi como una condena de la represión del régimen de Nicolás Maduro y una reprobación del silencio del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en tareas de mediación entre Gobierno y oposición.

La proposición no de ley podría salir adelante en su integridad o varios de sus puntos, ya que no sólo el PP y Vox reclaman el reconocimiento de la victoria de la oposición venezolana, sino también aliados del Gobierno como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se ha pronunciado sobre el exilio de González Urrutia, una situación que atribuye a las "medidas antidemocráticas" de Maduro.

"Edmundo González Urrutia sigue siendo una voz indiscutible en favor de la paz y el cambio democrático en Venezuela. Su mensaje de restauración democrática en Venezuela ha inspirado las esperanzas y aspiraciones del pueblo venezolano y se ha traducido en un poderoso llamamiento al cambio en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado contra el pueblo venezolano, incluso contra González Urrutia y otros líderes de la oposición, desde las elecciones", reza un comunicado.

"Edmundo González Urrutia sigue siendo una voz indiscutible en favor de la paz y el cambio democrático en Venezuela"

Washington también ha condenado la "represión" y la "intimidación" contra los opositores con el objetivo de "aferrarse al poder por la fuerza bruta" en lugar de "reconocer su derrota en las urnas".

En ese sentido, ha denunciado que Caracas ha realizado casi 2.000 detenciones "injustas", así como el uso de la "censura" y las "amenazas" para "silenciar" a los grupos opositores al chavismo.

"Pedimos a Maduro que cese la represión y libere inmediatamente a todos los detenidos injustamente. Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros socios internacionales para defender las libertades democráticas en Venezuela y garantizar que Maduro y sus representantes rindan cuentas por sus acciones", ha añadido el Gobierno estadounidense.

De igual forma ha reiterado su posición de desconocer los resultados oficiales emitidos por las autoridades venezolanas, y ha afirmado que en las pasadas elecciones el pueblo venezolano "expresó de manera abrumadora e inequívoca su deseo de un cambio democrático".

"Los resultados de las elecciones y la voluntad del pueblo no pueden ser simplemente barridos por Maduro y las autoridades electorales venezolanas. Estamos con González Urrutia en su llamamiento a continuar la lucha por la libertad y la restauración de la democracia en Venezuela", continúa la misiva.

En una línea parecida se ha manifestado la Organización de los Estados Americanos (OEA), que expresó su malestar por el "exilio forzado" del líder venezolano. “El régimen no solamente ha fallado en producir la menor evidencia de resultado electoral, sino que ha forzado el exilio del candidato Edmundo González, quien, teniendo en cuenta lo ocurrido desde la fecha de la elección, es indudable que ganó las mismas", subraya la organización.

La OEA ha destacado que seguirá “trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio pasado asuma la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en enero del año que viene"

En su comunicado, la OEA ha destacado que seguirá “trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio pasado asuma la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en enero del año que viene".

Chile ha condenado también el "exilio forzado" de González y "rechaza categóricamente la persecución, hostigamiento y violencia política de la que fue objeto, obligándolo a dejar su país ante condiciones que ponían en riesgo su seguridad", una línea que también han seguido otros Gobiernos como el de Paraguay, Ecuador y Costa Rica.

Antes de su salida hacia España, donde reside una de sus dos hijas, González Urrutia pasó un mes en la embajada de Países Bajos, un hecho que ha reprochado el canciller de Venezuela, Yván Gil, este domingo.

A través de un video publicado en su cuenta de Telegram, Gil aseguró que Países Bajos “le dio la condición de huésped” al opositor, lo cual, según dijo, “es irregular” al no ser informado el Gobierno venezolano.

“Nosotros vamos a enviar una nota de protesta al Gobierno de los Países Bajos porque hemos debido ser informados, según los protocolos internacionales. Lo ocultaron. ¿Por qué ocultaban esta información? Tendrán que aclararlo a la opinión pública nacional y mundial”, afirmó el canciller.

“Nosotros vamos a enviar una nota de protesta al Gobierno de los Países Bajos porque hemos debido ser informados, según los protocolos internacionales. Lo ocultaron"

Según un comunicado firmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, a González Urrutia se le brindó “hospitalidad, durante el tiempo necesario, en la residencia del encargado de Negocios”.

En el documento, publicado por la Cámara de Representantes de los Estados Generales de Países Bajos, Veldkamp informó que el líder del antichavismo ingresó el 29 de julio, al día siguiente las elecciones presidenciales, algo que criticó Gil al considerar “su plan jamás fue un tema electoral”.

Señaló que, mientras el opositor estaba en la residencia diplomática, los “comanditos” –grupos de organización política de la campaña de González Urrutia– estaban ocasionando “desastre y violencia en todo el país”, en referencia a las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales, que han dejado 25 muertos y más de 2.400 detenidos en lo que la organización Human Rights Watch considera una “represión brutal” de la que responsabiliza plenamente al chavismo.