Para evitar su detención, el ganador de las elecciones venezolanas Edmundo González se exilia a España

Madrid/El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, principal rival del presidente Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales, salió este sábado de Venezuela con rumbo a España en condición de asilado político, han informado los gobiernos de ambos países.

"Edmundo González ha despegado de Caracas en dirección a España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya", reza el comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, informó a la Cámara de Representantes de su país que el líder de la oposición venezolana, estuvo alojado en secreto en la embajada neerlandesa en Caracas durante más de un mes, según informó este domingo la televisión pública Nos.

González Urrutia estuvo alojado en secreto en la embajada neerlandesa en Caracas durante más de un mes

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, también ha anunciado que González Urrutia había abandonado el país con un salvoconducto concedido "en aras de la tranquilidad y paz política".

"El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la Embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político", ha señalado en su cuenta de la red social Instagram.

Las autoridades de Venezuela concedieron el salvoconducto al opositor después de haber mantenido los "contactos pertinentes" con el Gobierno español y "una vez cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional". La vicepresidenta ha defendido que esta actuación "reafirma el respeto" de las autoridades venezolanas por el Derecho internacional.

Tras un silencio de varias horas en las que el opositor venezolano Edmundo González Urrutia estaba volando hacia España en calidad de asilado a petición suya, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha roto el silencio de su formación al respecto para criticar la decisión del Gobierno español.

Para el dirigente popular, el Ejecutivo de Pedro Sánchez le está haciendo un favor a la "dictadura" de Maduro al ayudar al principal opositor a salir del país venezolano sin reconocer su victoria en las elecciones del pasado 28 de julio.

El chavismo aseguró que concedió su salida en 'aras de la tranquilidad y paz política'

Además, González Pons ha comparado la decisión de España de ayudar a salir al opositor venezolano con la actitud que podría haber tenido el régimen de Cuba para ayudar a Maduro. "Siempre se queda María Corina Machado", ha concluido el dirigente popular.

Vox se ha sumado a esta crítica. El eurodiputado de extrema derecha Hermann Tertsch ha acusado al Ejecutivo de actuar "para fortalecer a Maduro" desde las elecciones y ahora haber "logrado que se vaya al exilio el ganador de las elecciones y que se quede firme en el poder matando y torturando el perdedor, el usurpador, tirano y asesino". Mediante un mensaje publicado en la red social X, Tertsch ha denunciado al Ejecutivo por ser "socios de los peores narcos y asesinos en el Grupo de Puebla".

Sobre Edmundo González pesaba una orden de arresto dictada a instancias de la Fiscalía, que le había convocado en tres ocasiones en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados a la publicación en Internet de documentación que acreditaría la derrota de Maduro y desmontaría los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En España ya residen otros líderes de la oposición venezolana, como el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma o el miembro de Voluntad Popular Leopoldo López, que escapó en octubre de 2020 de Caracas tras permanecer refugiado en la Embajada española

La acogida en España de González, no cambia la postura del Gobierno de no reconocer la “supuesta victoria” de Maduro en las presidenciales del 28 de julio mientras no se presenten las actas y de apostar por el diálogo entre venezolanos para encontrar una solución.

Así lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en declaraciones a los medios que acompañan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje a China.

En cuanto a la eventual reacción del Gobierno venezolano, el ministro ha insistido en que el Ejecutivo ha dejado muy claro que todo lo que hace es “en favor de Venezuela y del pueblo venezolano”, de ahí la apuesta por el diálogo entre las partes.

Sobre González pesaba una orden de arresto dictada a instancias de la Fiscalía, por presuntos delitos electorales

El PP llevará a votación el próximo martes al Pleno del Congreso una iniciativa sobre las elecciones presidenciales en Venezuela con la busca que España reconozca al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como ganador y nuevo presidente del país, asi como una condena de la represión del régimen de Maduro y una reprobación del silencio del expresidente socialista Rodríguez Zapatero, que ha participado en tareas de mediación entre Gobierno y oposición.