Edmundo González ve "sospechoso" que hubiera un asesino en el canje entre EE UU y Venezuela

Madrid/El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia calificó como “algo muy oscuro y sospechoso” la inclusión del ex marine Dahud Hanid Ortiz, con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, en el reciente canje de presos entre Estados Unidos y Venezuela. En una entrevista publicada este sábado por el diario español El País, González Urrutia –exiliado en Madrid desde septiembre de 2024– expresó su preocupación por la liberación de Hanid, quien fue condenado en Venezuela a 30 años de prisión por el asesinato de dos trabajadoras cubanas y un cliente ecuatoriano en un despacho de abogados en Madrid, en junio de 2016.

“Hay cosas que son realmente extrañas, como el caso de ese personaje, un asesino de tres personas en España. ¿Cómo llega ese hombre a estar allí? Es algo muy oscuro y sospechoso”, declaró el dirigente antichavista.

Hanid Ortiz fue uno de los diez presos liberados por Caracas el viernes pasado como parte de una negociación bilateral que también incluyó el retorno a Venezuela de 252 migrantes que estaban detenidos en El Salvador desde marzo. Según The Washington Post, su excarcelación provocó malestar dentro del Departamento de Estado de EE UU, ya que el ex marine no figuraba en la lista de detenidos que el Gobierno de Donald Trump había solicitado a Caracas durante su mandato.

“No creo que haya sido algo ingenuo. Eso tiene que tener una explicación, porque alguien que tiene esos antecedentes...”, comentó González Urrutia al respecto.

El político también se refirió a las elecciones municipales que se celebran este domingo en Venezuela, las cuales calificó de “ni libres, ni justas, ni transparentes”

En la entrevista, el político también se refirió a las elecciones municipales que se celebran este domingo en Venezuela, las cuales calificó de “ni libres, ni justas, ni transparentes”. Aseguró que la principal coalición opositora decidió no participar por considerar que los comicios responden a un intento del chavismo por “limpiar su imagen y presentarse como un Gobierno democrático”.

González Urrutia se exilió en España tras denunciar persecución política luego de presentarse como candidato presidencial opositor en las elecciones de 2024, cuyos resultados –que dieron como ganador a Nicolás Maduro– fueron rechazados por amplios sectores internacionales por considerarlos fraudulentos.

Casi un año después, el dirigente aseguró que volvería a liderar esa campaña “con la misma fuerza, incluso más”, y reiteró su compromiso con la lucha “hasta recuperar la libertad y la democracia en Venezuela”.

Según afirmó, continúan las gestiones diplomáticas para lograr que más países, incluidos miembros de la Unión Europea, reconozcan su legitimidad como presidente electo. Hasta ahora, el bloque comunitario ha evitado reconocer la victoria de Maduro, pero no ha dado el paso de reconocer formalmente a González Urrutia.

Durante la entrevista, el líder opositor también manifestó su disposición a reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, y elogió al secretario de estado Marco Rubio, a quien definió como “muy dispuesto y comprensivo con el tema de los venezolanos”.

González Urrutia señaló que sigue sintiendo el respaldo de distintas fuerzas políticas en España y denunció que el chavismo intenta quebrarlo psicológicamente mediante la detención prolongada de su yerno, Rafael Tudares, encarcelado desde hace más de seis meses. “Lo que sabemos (de Tudares) es por comentarios de personas que lo han visto en El Rodeo, donde está en prisión. Mi hija va regularmente, todas las semanas, y le dicen: ‘No, aquí no está’. Eso es una forma de tortura también”, denunció.