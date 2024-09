EE UU advierte a los primeros que entraron con 'parole' de que deben regularizarse

La Habana/Los primeros cubanos que fueron beneficiados con el programa parole humanitario, que inició en enero de 2023, tienen poco más de tres meses para que se les venza el permiso de dos años para residir en Estados Unidos. Por ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo un llamado para acelerar los trámites a quienes aún no lo hayan iniciado, con la advertencia de deportarlos.

“Aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional”, dijo un portavoz del DHS a Univision Noticias este martes.

Aunque no existe una cifra sobre cuántos cubanos que entraron con el programa aún no se han regularizado en EE UU, a la fecha hay algunos que, por motivos económicos, principalmente, apenas inician su trámite o que ni siquiera lo han empezado. “Es casi imposible que un cubano que entra a Estados Unidos con parole no se legalice, porque, al año y un día, tiene la oportunidad de buscar la residencia permanente… a menos que quiera volver a Cuba, pero no creo que suceda”, cuenta Yésica (nombre ficticio), una mujer cubana que entró a Estados Unidos gracias parole en julio de 2023.

“No hay ningún cubano que, de entrada, desaproveche esa oportunidad; sin embargo, no siempre se puede aplicar en la fecha”, señala.

La situación no es favorable para todos. La mayoría de los cubanos se queda en Florida por el idioma y por el clima, “pero al ser tantos los latinos que han llegado, es más difícil encontrar trabajo; además, los salarios en el estado son bajos”. En su caso, gana alrededor de 1.500 dólares al mes. Tan solo 850 se van en pagar la renta de su vivienda. Con el resto debe comer, vestirse, pagar transporte y ayudar a su familia. “Tampoco es como que me queda dinero para ahorrar mucho”, cuenta, por lo que, al cumplirse el año y un día de estancia en Estados Unidos, no tenía los recursos suficientes para iniciar el proceso para buscar la residencia.

Sí pudo hacerlo un mes después. Dice que, además, de los 1.455 dólares que se cobra solo por la solicitud, hay que pagar por un estudio médico, que a ella le costó 300 dólares. Hay otros casos, como un amigo de Yésica, que fue de los primeros en entrar con el parole en enero de 2023. A inicios de este año ya tenía la opción de buscar la residencia, pero no tenía los recursos para el trámite. Apenas en agosto pudo hacerlo. “En Tampa hay otra mujer que entró en junio del año pasado, pero ella debe hacer el trámite también para sus dos hijos. Debe pagar alrededor de 4.000 dólares solo por aplicar al programa, además de los gastos médicos”, especifica la migrante cubana.

En el caso de los primeros llegados a EE UU que ya tengan iniciado el trámite, aunque su plazo de venza al inicio de 2025, podrán permanecer en el país, acogidos a la Ley de Ajuste Cubano, hasta que les den un fallo. En algunos casos la aprobación de la residencia permanente puede demorar un mes, aunque son muy pocos, de acuerdo con testimonios recogidos por este diario. En la mayoría de solicitantes puede tomar hasta más de seis meses.

Hasta agosto pasado, un total de 110.000 migrantes de la Isla habían sido beneficiados por el programa –que acoge también a migrantes de Haití, Nicaragua y Venezuela–, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La masiva salida de cubanos desde 2022 –que se calcula en 1,79 millones de personas fuera del país– también se refleja en otros países, como México. El coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Alfonso Ramírez Silva, informó que de las 555.861 solicitudes de asilo que ha recibido el organismo en el sexenio, un total de 70.318 corresponden solo a cubanos.

El funcionario precisó que los migrantes de la Isla se encuentran por debajo de los hondureños, con 177.401 solicitudes, y de los haitianos, con 128.524. El pasado mes de agosto se atendió a 11.052 cubanos en las oficinas de la Comar, principalmente en Tapachula, en el estado fronterizo de Chiapas.

“Pese a que es una cifra considerable, ha sido menor a los 18.454 registrados el año pasado y a los 18.181 de 2022”, dijo José Meliton, un agente de Migración de Tapachula. “El flujo de migrantes disminuyó cuando los migrantes entendieron que la Comar atiende a solicitantes de asilo para permanecer en México y no tramita documentos para un libre tránsito por el país”.

Meliton advirtió que el fenómeno de la migración sigue siendo un “tema prioritario” para el Gobierno de México.

El representante de Plan Internacional en México, Pierre Coupeau, afirmó a Diario del Sur que, en promedio, se han registrado “500.000 entradas de personas de manera irregular se ha reportado en todo el territorio mexicano”.