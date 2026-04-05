EE UU arresta en Los Ángeles a familiares de Soleimani tras revocarles la residencia

Una de las tantas imágenes con las que Hamideh Soleimani Afshar exponía su estilo de vida

Hamideh Soleimani Afshar y su hija quedaron bajo custodia de ICE y son acusadas de promover la agenda del régimen iraní

Nueva York/EE UU detuvo a dos familiares del general iraní Qasem Soleimani, asesinado por fuerzas estadounidenses en 2020, después de haberles retirado su permiso de residencia, según explicó el Departamento de Estado este sábado.

“La sobrina y la sobrina-nieta del fallecido general de división del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, Qasem Soleimani, fueron detenidas por agentes federales tras la revocación de su estatus de residentes permanentes legales (LPR) por parte del secretario de Estado, Marco Rubio”, afirmó el Departamento en un comunicado.

Hamideh Soleimani Afshar, la sobrina del general, y su hija, se encuentran “bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas” (ICE) después de descubrir que ella es “defensora declarada del régimen totalitario y terrorista de Irán”.

Según el Departamento de Estado, en su tiempo en el país “promovió la agenda del régimen iraní"

Según alegó el Departamento, en su tiempo en el país “promovió la agenda del régimen iraní”, elogió al nuevo líder supremo, “celebró los ataques contra soldados estadounidenses e instalaciones militares” y expresó “su apoyo inquebrantable al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní”.

El marido de Hamideh Soleimani Afshar también ha sido vetado de entrar a EE UU.

Qasem Soleimani fue asesinado en un bombardeo con aviones no tripulados estadounidenses el 3 de enero de 2020 en Bagdad, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Marco Rubio también ordenó retirar el estatus legal a Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del ex secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, y de su marido, Seyed Kalantar Motamedi.

Ambos se encuentran fuera del país y tienen prohibida la entrada en el futuro.

“La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiamericanos”, añadió el Departamento.