EE UU ataca otro barco cerca de las costas de Venezuela, y hay sobrevivientes

Captura de pantalla de un video publicado el 14 de octubre de 2025 en la red Truth Social por Donald Trump, que muestra otro ataque del Ejército estadounidense a una lancha en el Caribe.

Delcy Rodríguez llama falso el artículo del 'Herald' sobre una supuesta propuesta a EE UU de un Gobierno sin Maduro

Washington/Caracas/El Ejército estadounidense atacó este jueves otro barco en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses. La ofensiva a un sexto buque, adjudicado al narcotráfico por la Administración del presidente Donald Trump, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe, dijeron funcionarios citados por la cadena CBS.

El ataque no fue anunciado por Trump en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que existen sobrevivientes, el primero donde se reportan ya que en los demás se han registrado 27 personas asesinadas.

Trump informó ayer que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos encubiertos y dijo que estaba analizando la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, causando una tensión creciente entre ambas naciones.

"Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al presidente Maduro consolidando el camino de Chávez. No han podido ni podrán"

Por otra parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, tachó este jueves de falsa una nota del periódico Miami Herald sobre un supuesto ofrecimiento que ella habría hecho a Estados Unidos de encabezar un Gobierno de transición en el país sudamericano sin el presidente Nicolás Maduro.

"FAKE!! [falso]. Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña", expresó la vicepresidenta en su canal de Telegram.

La también ministra de Hidrocarburos aseguró que "la revolución bolivariana (el chavismo) cuenta con un alto mando político (y) militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo".

En ese sentido, aseveró que "nada" los "apartará del camino en la defensa irrenunciable de los derechos de Venezuela" y de su "digno legado histórico bolivariano".

En otro mensaje, Rodríguez publicó una selfi en la que sonríe al lado del mandatario, y escribió: "Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al presidente Maduro consolidando el camino de Chávez. No han podido ni podrán".

Según la nota del Miami Herald, Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, habrían presentado dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, con la intermediación de Catar.

La primera contemplaría la permanencia de Maduro en Venezuela y la otra su exilio en Turquía o Catar, siempre según la nota del Miami Herald.