EE UU calificó a Daniel Noboa de "incorruptible", asegura el Gobierno ecuatoriano

Quito/Estados Unidos considera que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que este sábado juró su nuevo mandato hasta 2029, es "incorruptible", señaló la Presidencia del país andino en un comunicado. Tras jurar el cargo en la sede de la Asamblea Nacional, Noboa recibió a representantes de las delegaciones internacionales que asistieron a la ceremonia de investidura, entre ellos, el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

El funcionario estadounidense mencionó que para el Gobierno de Donald Trump, el nuevo periodo presidencial de Noboa será clave para mantener las relaciones bilaterales. Agregó que "su personalidad, al ser incorruptible, lo destaca como un nuevo líder para el país y en la región", señala un comunicado de la Presidencia.

Tras su investidura para el periodo 2025-2029, Noboa aseveró que su Administración se regirá por la transparencia y la lucha contra las mafias del crimen organizado y la corrupción, por lo que auguró que defraudará "a las oligarquías que siempre se enriquecían a costa del Estado".

Durante el discurso, Noboa, heredero de una de las mayores fortunas del país, anticipó que también ocurrirá lo mismo con la corrupción y "con todas esas mafias que afectaban al crecimiento de los jóvenes y de las familias ecuatorianas". "Estamos creando un ambiente seguro, estable y competitivo que protege las inversiones y garantiza oportunidades reales", dijo Noboa, hijo del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa, quien no pudo estar presente en la ceremonia por motivos de salud.

En los encuentros de Noboa con los delegados internacionales en la sede del Ejecutivo, se reforzaron lazos de amistad, cooperación y compromiso para defender la democracia en la región y mantener la apertura comercial en beneficio de Ecuador y naciones cooperantes, indicó la Presidencia.

Señaló que la presidenta de Perú, Dilma Boluarte, felicitó a Noboa por iniciar su segundo mandato presidencial. Su presencia en la investidura –dijo–, afianza las relaciones bilaterales con Ecuador, que por más de 25 años se mantienen en diálogos de amistad y paz.

Posteriormente, Noboa recibió a Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio de Emiratos Árabes Unidos, para dialogar sobre oportunidades de inversión en Ecuador en sectores claves para la economía del país. Adicionalmente el presidente recibió a la delegación de República Dominicana, pero no trascendieron los temas abordados en el encuentro.

La ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, anunció este sábado que no reconocerá a Daniel Noboa como líder de Ecuador y reafirmó su denuncia de "fraude" electoral, sobre el que no ha aportado hasta ahora pruebas consistentes. "No voy a reconocer un poder ilegítimo, ilegal e inconstitucional, nacido de la compra de votos y conciencias a espaldas del pueblo, pero eso sí, con los recursos de los ecuatorianos", aseveró en un comunicado en redes sociales.

Ni González ni la bancada del movimiento opositor Revolución Ciudadana acudieron a la ceremonia de investidura de Noboa

Ni González ni la bancada del movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC), liderada por el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), acudieron a la ceremonia de investidura de Noboa para el período 2025-2029, celebrada este sábado en Quito. La ex candidata insistió en que no acepta los resultados de la segunda vuelta celebrada el 13 de abril, donde Noboa logró el 55,63% de los votos válidos y ella un 44,37%, y reiteró su acusación a los organismos electorales de haber favorecido al jefe de Estado.

González sostuvo que los comicios nacieron "viciados, corrompidos, y con la complicidad de las autoridades electorales que bloquearon todo acceso a la apertura de urnas y reconteo de votos, pues ahí estaban las pruebas del fraude". La presidenta de la Revolución Ciudadana, que es la mayor fuerza de oposición a Noboa, no cederá en su posición pese a que otras figuras y autoridades locales del mismo partido han reconocido desde el primer momento el triunfo del mandatario.

Tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de Estados Americanos (OEA) han descartado de plano que en las elecciones de Ecuador hubiese un fraude y han subrayado la falta de pruebas fehacientes. Los dos organismos internacionales, que constituyeron las principales misiones de observación electoral en Ecuador, sí advirtieron de situaciones aprovechadas por Noboa, como el hecho de que no solicitase oficialmente licencia del cargo para realizar campaña electoral y que no hubiese un claro control sobre los fondos públicos utilizados en la misma campaña.

González remarcó que reconocer los resultados y el triunfo de Noboa "sería traicionar" a los votantes de la Revolución Ciudadana "y al pueblo que vive bajo el miedo". "Así nos sigan atacando, así continúen con esta campaña sucia en nuestra contra, así nuestra vida corra los riesgos que deba correr, jamás silenciaremos nuestras voces, porque son las voces de millones de ecuatorianos que claman por días mejores", concluyó.

En un comunicado, la bancada parlamentaria de la RC indicó que no validará "una investidura nacida del fraude". "Noboa es un presidente ilegítimo, impuesto mediante un fraude electoral lleno de sombras, denuncias e irregularidades jamás aclaradas" apuntó el grupo parlamentario respecto al rechazo que desde las autoridades electorales se dio a todas las solicitudes presentadas por el correísmo de impugnación y revisión de votos.