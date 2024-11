EE UU compromete un récord de 4.000 millones de dólares para combatir la pobreza

Río de Janeiro/Los líderes del G20 divulgaron este lunes, en el primer día de la cumbre de Río de Janeiro, una declaración final de mínimos después de que Brasil, que ocupa la presidencia rotativa, logró desbloquear el foro al poner de acuerdo a las economías más potentes del planeta en asuntos como las guerras en Ucrania y Oriente Medio, la lucha contra el cambio climático y el impuesto a los superricos.

La cita celebrada en el Museo de Arte Moderno de Río materializó esos esfuerzos, aunque con un lenguaje muy vago y sin objetivos concretos para solucionar esos problemas que han tensionado las relaciones internacionales como nunca antes desde la Guerra Fría.

El G20 expresó así su "profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y la escalada en el Líbano", objeto de bombardeos e invasiones del Ejército israelí desde hace un año.

Sobre Ucrania, camino de cumplir tres años bajo la invasión rusa, los líderes "destacaron el sufrimiento humano y las repercusiones negativas" relacionadas con la guerra "en materia de seguridad alimentaria y energética mundial, cadenas de suministro y estabilidad macrofinanciera". En ningún momento mencionaron a Rusia, miembro del G20, como EE UU, la Unión Europea y China.

La declaración, que consta de 85 puntos, también recogió el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y acelerar las acciones para cumplirlos a tiempo.

Para ello, el G20 lanzó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, iniciativa del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y que nace con el apoyo de 82 países y el mandato de erradicar esa lacra, que hoy afecta a 733 millones de personas.

En este marco, Joe Biden anunció este lunes un compromiso récord de 4.000 millones de dólares para un fondo del Banco Mundial (BM) encargado de apoyar a países pobres y confió que el nuevo Gobierno del presidente electo Donald Trump no rompa esa promesa.

Los 4.000 millones de dólares se desembolsarán durante tres años como parte del proceso de reposición de los fondos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), una iniciativa del BM destinada a ayudar a los países más pobres del planeta.

Según funcionarios estadounidenses, las negociaciones para concretar este compromiso están siendo dirigidas por el Departamento del Tesoro y finalizarán en diciembre, antes de que Trump asuma la presidencia el 20 de enero.

Un alto funcionario estadounidense aseguró que el apoyo del la AIF es algo que cuenta con apoyo tanto entre republicanos como demócratas y que, en el proceso de transición, transmitirán al nuevo equipo de Gobierno la importancia de este instrumento para ayudar a mejorar las reformas de los países más necesitados y contribuir a "competir con rivales estratégicos".

La misma fuerte confió que ese anuncio, que es superior a los 3.500 millones de dólares comprometidos en 2021 por Estados Unidos, servirá a atraer anuncios de compromisos de apoyo de otros países.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció también un compromiso de 400 millones de euros a la AIF.

Milei, enemigo declarado de los ODS, anunció en un comunicado aparte que, por primera vez desde que Argentina está en el G20, su Gobierno "firmó la declaración de presidentes disociándose de todo el contenido vinculado a la Agenda 2030". No obstante, sus objeciones no bloquearon la divulgación del documento.

En línea con el magnate republicano Donald Trump, quien en enero asumirá la Presidencia de EE UU, Milei declaró al G20 "en crisis" y afirmó que no concuerda con lo que, a su juicio, limita la libertad de expresión en redes sociales y patrocina "el esquema de imposición" de las instituciones de gobernanza global.

"Sea por malicia o ignorancia, la mayoría de los gobiernos modernos han insistido en el error de que para combatir el hambre y la pobreza hace falta mayor intervención estatal", dijo durante su discurso en la primera plenaria, que contó con la presencia de Joe Biden, Xi Jinping, Claudia Sheinbaum, Emmanuel Macron, Gabriel Boric, Gustavo Petro y Pedro Sánchez, entre otros líderes.

Al contrario que Lula, quien consideró como "imprescindible" acabar con el hambre para alcanzar "un mundo en paz", para Milei con el capitalismo es suficiente, pues –aseguró– "el libre mercado ya sacó de la pobreza extrema al 90% de la población global".

Argentina no figuró en la primera lista de fundadores de la Alianza divulgada por Brasil y, de hecho, era la única nación del G20 que no estaba. No obstante, poco tiempo después, Brasil anunció la adhesión del país vecino en el último momento "porque aún estaba en un proceso de diálogo", aclaró el ministro brasileño de Desarrollo Social, Wellington Dias, en una rueda de prensa.

Biden, a pocas semanas del fin de su mandato, estuvo medio ausente más allá del lanzamiento de la Alianza.

Los líderes reivindicaron también una ampliación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para mejorar la representación de los diferentes continentes, incluida Latinoamérica.

La declaración defendió una "composición ampliada del Consejo de Seguridad que mejore la representación de regiones y grupos subrepresentados y no representados, como África, Ásia-Pacífico y América Latina y el Caribe".

Los líderes de las 20 mayores economías del mundo se comprometieron a llevar a cabo una "reforma transformadora" que vuelva al organismo "más representativo, inclusivo, eficiente, eficaz, democrático y responsable", y que permita una "mejor distribución de responsabilidades de todos sus miembros".

Además, la declaración recoge el compromiso de "trabajar" para aumentar la presentación de candidaturas de mujeres a puestos de alto cargo en la ONU, incluido el de secretario general, que siempre ha estado ocupado por hombres.

Actualmente, el Consejo de Seguridad, encargado de velar por la paz internacional y la seguridad y que emite decisiones vinculantes, está formado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y tienen poder de veto y el resto se distribuyen de forma rotativa por región.

Los cinco países con poder de veto (EE UU, Francia, Reino Unido, China y Rusia) forman parte del G20 y, por tanto, respaldaron la declaración final, en la que no se explicita si la referida ampliación se haría por medio de asientos permanentes o rotatorios.

La reforma del Consejo de Seguridad ha sido una demanda constante del anfitrión de la cumbre desde su primer mandato, iniciado en 2003, pero que hasta ahora no se ha concretado

Lula quiere ver a Brasil, un gigante con una población de más de 200 millones de personas, con un asiento permanente en la institución y ha pedido eliminar o, por lo menos, limitar el poder de veto sobre resoluciones vinculantes, un segundo elemento que la declaración tampoco menciona.

En tiempos recientes, EE UU y Rusia han hecho un uso extensivo de esa prerrogativa para impedir la aprobación de resoluciones sobre la guerra de Ucrania y sobre la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Los líderes salieron después para hacerse una foto de familia con la 'Cidade Maravilhosa' de fondo, pero Biden llegó tarde. Acto seguido, se marchó a su hotel y se perdió el segundo debate sobre la reforma de los organismos internacionales.

Para este martes, los líderes del G20 tienen previsto discutir la transición energética y el desarrollo sostenible, otro punto de disenso entre los países ricos y los emergentes, que demandan una financiación robusta para preservar el medioambiente.