EE UU prueba en Cayo Hueso sistemas militares autónomos y Cuba lo acusa de fabricar “pretextos" para ello

El Ejército de Estados Unidos ordenó el 21 de abril la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en IA.

China responde a Rubio y da su "apoyo firme a la soberanía y la seguridad de Cuba"

Pekín/El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este miércoles que Estados Unidos fabrica “pretextos con argumentos débiles y falaces” al acusar a la Isla de facilitar la presencia en su territorio de militares y servicios de inteligencia de "adversarios" del país norteamericano.

“Cuba es un país pacífico que no agrede a otros, no permite que su territorio se use contra otros y tiene un historial limpio contra el terrorismo, el crimen internacional organizado y la violencia”, escribió el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.

Las declaraciones del canciller cubano tienen lugar después de que el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, afirmara la víspera que Cuba facilitaba la presencia de bases militares y servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos a 90 millas (145 kilómetros) de su territorio.

“Cuba es un país pacífico que no agrede a otros, no permite que su territorio se use contra otros y tiene un historial limpio contra el terrorismo, el crimen internacional organizado y la violencia”

Rubio hizo esas declaraciones en una entrevista concedida a la cadena Fox News y aseguró que la Administración del presidente Donald Trump no “tolerará” ese tipo de acciones.

Las afirmaciones del secretario de Estado estadounidense fueron difundidas el mismo día que el Senado rechazó una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Al respecto, Rodríguez calificó en este miércoles de “absurdo” que el Departamento de Estado de EE UU alegue que Cuba, un "país en desarrollo, relativamente pequeño y sometido a una guerra económica brutal”, signifique “una amenaza para la mayor potencia militar, tecnológica y económica del mundo”.

El ministro cubano recalcó que esos argumentos ya “los conoce el Gobierno estadounidense y sus agencias de seguridad y defensa”.

Horas antes, en Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, defendió como "legítima y transparente" la cooperación con Cuba, al ser preguntado por si Pekín se considera aludido por esos comentarios, dados sus vínculos con la Isla.

Lin añadió que "fabricar excusas, difundir rumores y difamar a otros no puede servir de pretexto" para justificar el "bloqueo brutal y las sanciones ilegales" de Estados Unidos contra Cuba, y subrayó que estas medidas "no pueden ocultar" que Washington "ha violado gravemente los derechos de supervivencia y desarrollo" del país y "las normas básicas de las relaciones internacionales".

Lin subrayó que "fabricar excusas, difundir rumores y difamar a otros no puede servir de pretexto" para justificar el "bloqueo brutal y las sanciones ilegales"

El vocero reiteró además que China "apoyará firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía nacional y su seguridad", e instó a Estados Unidos a "poner fin de inmediato a su bloqueo, sanciones y cualquier forma de coerción y presión" contra la Isla.

China ha denunciado en repetidas ocasiones lo que califica de "diplomacia coercitiva" de Estados Unidos hacia Cuba y ha reiterado su apoyo a la Isla en la defensa de su soberanía, además de oponerse a las sanciones unilaterales y a cualquier forma de injerencia en sus asuntos internos.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente presión de Washington sobre La Habana, que incluye sanciones y advertencias de posibles medidas adicionales, así como acusaciones recurrentes sobre la cooperación de la Isla con otros países en ámbitos estratégicos.

Estados Unidos realiza, precisamente esta semana, en Cayo Hueso, pruebas de sistemas no tripulados que usan inteligencia artificial (IA). Las pruebas, según ha publicado el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en la red social X, se enmarcan en labores para sentar las bases del nuevo Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC), anunciado la semana pasada.

El Ejército de Estados Unidos ordenó el 21 de abril la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en IA que apoyará las labores del Southcom en América Central, Sudamérica y el Caribe, para desarticular redes narcoterroristas y alcanzar otros objetivos.

El denominado ejercicio militar FLEX 2026, en Cayo Hueso, desarrollado por la Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos en Cayo Hueso, está sirviendo como banco de pruebas para integrar inteligencia artificial, sistemas no tripulados y fuerzas tradicionales en operaciones marítimas, informó el Southcom en X.

Las maniobras, centradas en contrarrestar amenazas en la región, forman parte de una estrategia más amplia para desplegar plataformas autónomas y semiautónomas en escenarios reales.