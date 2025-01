EE UU desplegará más tropas y barcos en Florida para prevenir la migración por mar desde Cuba

Madrid/La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este martes “acciones inmediatas” en el estrecho de Florida para cumplir las órdenes ejecutivas del nuevo presidente, Donald Trump, contra la inmigración ilegal. En un comunicado, el almirante Kevin Lunday, comandante interino del cuerpo, detalló que se incrementará el número de “buques, aeronaves, lanchas y fuerzas especializadas” en el estrecho de Florida “para disuadir y prevenir una migración marítima masiva desde Haití y Cuba”.

Además de en la frontera marítima entre Bahamas y el sur de Florida, la frontera marítima suroeste con México en el Pacífico y la frontera marítima entre Texas y México en lo que ya llaman “el golfo de América”, la vigilancia se enfocará también alrededor de Alaska, Hawái, los territorios estadounidenses de Guam, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana –estos tres últimos en Oceanía–, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE UU.

La vigilancia se enfocará también alrededor de Alaska, Hawái, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana, Puerto Rico y las Islas Vírgenes

“Juntos, en coordinación con nuestros compañeros de equipo del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, detectaremos, disuadiremos e interceptaremos la migración ilegal, el contrabando de drogas y otras actividades terroristas.

El anuncio coincidió con la destitución por parte de Donald Trump, este mismo martes, de la almirante Linda Lee Fagan como comandante de la Guardia Costera. En un breve comunicado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin Huffman, confirmó que Fagan –la primera mujer jefa de una rama de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, nombrada en su cargo por Joe Biden en 2021– había sido relevada de sus funciones tras una “larga e ilustre carrera”.

Sin embargo, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo a la agencia Reuters en calidad de anonimato que el despido de la almirante se debió a “deficiencias de liderazgo, fallas operativas e incapacidad para avanzar en los objetivos estratégicos de la Guardia Costera de Estados Unidos”. Según esta misma fuente, una de las razones fue la atención “excesiva” de Fagan en las “políticas DEI” (diversidad, equidad e inclusión).

Trump restableció ayer en todo su alcance la “expulsión inmediata” de migrantes

Trump restableció ayer en todo su alcance la “expulsión inmediata” de migrantes, una política que permite la deportación rápida de indocumentados sin que medie una audiencia y que había sido eliminada durante el mandato de Biden.

Creada en 1996, la medida ya había sido aplicada durante el primer Gobierno de Trump (2017-2021) a los indocumentados que habían estado en todo el territorio estadounidense de forma irregular durante menos de dos años. Es como se vuelve a implementar ahora.

Antes de la primera Administración de Trump, la expulsión inmediata se aplicaba solamente a los indocumentados que habían ingresado a Estados Unidos los 14 días anteriores y se hallaban en un radio de 100 millas (161 kilómetros) de la frontera.

En los casos de expulsión inmediata o acelerada, el debido proceso es mínimo y no interviene un juez de inmigración, e incluso los jueces federales no tienen potestad para atender alguna apelación. En la mayoría de los casos, la persona sujeta a una orden de expulsión inmediata no puede retornar al país durante un plazo de cinco años.

En los casos de expulsión inmediata o acelerada, el debido proceso es mínimo y no interviene un juez de inmigración

La aplicación de la expulsión inmediata registró un pico durante el año fiscal 2013, cuando 193.000 personas fueron deportadas bajo esta política, una cifra que supuso el 43% del total de expulsiones en ese período, de acuerdo al Consejo Estadounidense de Inmigración.

Esta norma se suma a la serie de medidas adoptadas por la Administración del republicano contra la inmigración, entre otras, la eliminación mediante decreto ejecutivo del derecho a la ciudadanía por nacimiento en el caso de hijos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal.

Ese decreto, firmado por Trump apenas horas después de asumir su puesto, ya ha sido objeto de una demanda interpuesta por un grupo de 18 estados con gobiernos demócratas, quienes alegan que es “ilegal” y anticonstitucional. Los opositores señalan, en efecto, que la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.