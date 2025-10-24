EE UU despliega en el Caribe su mayor portaaviones en medio de la tensión con Venezuela

Vista del portaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford, el 3 de octubre de 2025.

Caracas dice prepararse ante una amenaza que se acerca "cada día más" a sus costas

Washington/El Pentágono anunció este viernes el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra embarcaciones al parecer cargadas con drogas.

El secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envío del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales", explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Según el portavoz, este despliegue "reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense".

"Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales", agregó.

El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen de este modo al contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 o drones MQ-9 que operan desde una base en Puerto Rico.

Durante las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

Trump ha ordenado a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de ese país

Este mismo viernes, Hegseth anunció que el Ejército estadounidense hundió otra lancha en el Caribe que, según afirmó, era operada por la banda venezolana del Tren de Aragua, y detalló que en el ataque habrían muerto seis personas a las que calificó de "narcoterroristas".

La tensión es especialmente elevada con Venezuela, puesto que Trump ha ordenado a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de ese país mientras el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos pretende atacar en territorio venezolano.

Por su parte, el titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que su país sigue preparándose ante un despliegue militar que se acerca "cada día más" a las costas de la nación suramericana, en referencia a la presencia naval de Estados Unidos en el mar Caribe.

El ministro afirmó que los militares venezolanos se mantienen "inquebrantables, decididos y muy definidos a seguir defendiendo cada centímetro" del territorio.

"Estamos ahorita enfrentando la peor amenaza en más de cien años, amenaza militar del despliegue aeronaval de los Estados Unidos, cada día acercándose más a costas venezolanas. (...) Nos estamos preparando todos los días", expresó Padrino López.

Nicolás Maduro anunció ejercicios militares que durarán 72 horas

El funcionario, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y "todas las instituciones del Estado" están enfocadas en "la defensa de la nación" al considerar que está "realmente amenazada" por el que describió como "un despliegue inédito de medios aeronavales de una de las potencias más grandes del mundo desde el punto de vista militar".

"Nosotros estamos aquí, trabajando, sin miedo, sin temores, sin dejarnos amedrentar, estamos haciendo el trabajo que corresponde porque el país necesita seguir su marcha", dijo el militar, quien acusó a EE UU de estar "asesinando gente extrajudicialmente en el Caribe" y "en el Pacífico" y sin mostrar pruebas sobre las acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

Este jueves, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, anunció que la Fuerza Armada, junto a los milicianos y a los cuerpos policiales, se desplegó en las costas del país suramericano para unos ejercicios militares que durarán 72 horas y que tienen lugar en medio de la movilización naval estadounidense.