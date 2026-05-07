EE UU e Irán se acercan a un acuerdo en el que se espera la respuesta de Teherán, según CNN

Bin Salman no estuvo en esta ocasión dispuesto a cooperar con EE UU, afirma una fuente a NBC.

Fuentes de la cadena NBC afirman que Trump suspendió la escolta militar de buques en Ormuz por el enfado de Arabia Saudí, que se negaba a prestar sus bases y espacio aéreo

Washington/Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra y ahora se espera la respuesta de Teherán, informó la cadena CNN, que cita una fuente regional familiarizada con las negociaciones a las que ha tenido acceso.

No obstante, las fuentes recordaron que las conversaciones se habían truncado en el último momento en ocasiones anteriores.

La Casa Blanca recibió el martes "comentarios positivos" de mediadores paquistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN. Y en los últimos días ha resurgido un nuevo impulso diplomático, según la fuente regional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, parece estar simplificando los temas de las negociaciones de paz para que los moderados del régimen iraní puedan volver a la mesa de diálogo, añadió la fuente, con el objetivo de abordar los temas más espinosos más adelante.

El presidente estadounidense, Donald Trump, parece estar simplificando los temas de las negociaciones de paz para que los moderados del régimen iraní puedan volver a la mesa de diálogo

Trump alabó este miércoles la labor diplomática desarrollada estos días en torno a esta crisis, afirmando que Estados Unidos había mantenido "muy buenas conversaciones" con Irán en las últimas 24 horas.

Se baraja internamente un plan de una sola página que contiene disposiciones que han sido fundamentales en las negociaciones para poner fin al conflicto, según informó a CNN una persona familiarizada con el documento.

El documento declararía el fin de la guerra y daría inicio a un período de negociación de 30 días para resolver los puntos conflictivos, incluyendo cuestiones nucleares, la descongelación de activos iraníes y la seguridad futura en el estrecho de Ormuz, según la fuente.

Se espera que Irán responda a la propuesta ante los mediadores este mismo jueves, según la cadena. La información coincide con lo adelantado por Axios, que el miércoles señaló también que Washington está a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos claves de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear del país persa.

La cadena NBC informó, por otra parte de que la decisión de suspender el operativo ‘Proyecto Libertad’ –para asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz– fue tomada por el presidente de EE UU, Donald Trump, debido a la negativa de Arabia Saudí a que EE UU utilizara sus bases y espacio aéreo.

El mandatario sostuvo, al parecer, una llamada telefónica con el príncipe Mohamed bin Salamán, pero al no encontrar respuesta positiva decidió suspender el proyecto

La decisión de Trump de suspender el plan para escoltar buques, apenas tres días después de haber lanzando el proyecto, se debe a que Riad recibió con "enfado" la decisión del republicano, de acuerdo con dos funcionarios citados bajo anonimato por el medio estadounidense.

El mandatario sostuvo, al parecer, una llamada telefónica con el príncipe Mohamed bin Salamán, pero al no encontrar respuesta positiva decidió suspender el proyecto, con el que por el momento solo había logrado escoltar a una cantidad reducida de embarcaciones mercantes a través del estrecho.

Otros aliados de Estados Unidos en el Golfo no habrían sido informados hasta después de que iniciara el operativo el domingo por la tarde, como fue el caso de Catar, de acuerdo con NBC.

Trump aseguró que la suspensión del plan se debía a una petición de Pakistán para lograr encaminar una supuesta propuesta de paz de Teherán para conseguir un alto a la guerra.