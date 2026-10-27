EE UU espera que Delcy Rodríguez renuncie en 2027 y se inicie el proceso electoral

Marco Rubio asegura que las autoridades venezolanas le dijeron que María Corina Machado "podía regresar y que no la molestarían"

Madrid/Washington/Caracas/Este lunes, un día después de que la líder opositora y premio Nobel María Corina Machado entrara en Venezuela tras varios intentos frustrados y fuera recibida por una multitud enfervorecida, la Administración de Donald Trump detalló una hoja de ruta para la transición en en país sudamericano.

El plan prevé una reforma judicial y electoral, antes de que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, declare vacante la Presidencia y active un plazo constitucional de seis meses para celebrar elecciones, previsiblemente en 2027. Presentado como parte de las negociaciones que Washington impulsa desde agosto entre el chavismo y un bloqueo opositor encabezado por Dinorah Figuera –al que por ahora no se ha sumado Machado–, incluye, en primer lugar, renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para evitar que pueda anular resultados electorales.

Al respecto, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense describió ante la prensa el Supremo como la “institución más poderosa del país y un instrumento del régimen de Nicolás Maduro”. De igual manera, explicó que representantes de la oposición vinculados a la Asamblea Nacional elegida en 2015 e integrantes del oficialismo han designado una comisión para proponer a 32 magistrados del TSJ, cuyos integrantes serán principalmente profesores de Derecho y juristas.

Representantes de la oposición vinculados a la Asamblea Nacional elegida en 2015 e integrantes del oficialismo han designado una comisión para proponer a 32 magistrados del TSJ

La Asamblea Nacional actual, presidida por el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, deberá aprobar los nombres del nuevo TSJ, que Washington espera que esté en funciones a mediados de diciembre.

La segunda fase del proyecto prevé reformar y renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyas conversaciones avanzarán en paralelo a las del TSJ, aunque Washington espera que el nuevo organismo quede constituido poco después.

El objetivo es convertirlo en una instancia técnica encargada de organizar las votaciones y comunicar los resultados, retirándole la facultad de decidir qué partidos pueden inscribirse y qué candidatos concurren, una competencia que, según Washington, permitió inhabilitar a Machado en 2024. Los nuevos miembros serán propuestos por un comité de expertos y no necesitarán ratificación parlamentaria.

Una vez renovados ambos organismos, Washington espera que Rodríguez declare la vacante permanente de la Presidencia, lo que activaría un plazo constitucional de seis meses para celebrar elecciones presidenciales, las primeras desde las de 2024, en las que el CNE proclamó la victoria de Maduro pese al fraude denunciado por la oposición.

El alto funcionario advirtió de que también será necesario garantizar que los partidos puedan operar y hacer campaña, los candidatos desplazarse libremente y la oposición acceder a la prensa y las redes sociales.

Defendió asimismo la participación del chavismo en la transición, al argumentar que los procesos democráticos pacíficos suelen requerir la colaboración de sectores del poder saliente, como ocurrió en España y Portugal.

Justamente el doble terremoto, que tuvo lugar el pasado 24 de junio, fue la razón que esgrimió el secretario de Estado, Marco Rubio, para “desaconsejar” a Machado a que regresara

El funcionario atribuyó el principal retraso del calendario al terremoto que obligó a concentrar durante unas ocho semanas los esfuerzos en la respuesta humanitaria, aunque aseguró que el proceso avanza según lo previsto.

Justamente el doble terremoto, que tuvo lugar el pasado 24 de junio, fue la razón que esgrimió el secretario de Estado, Marco Rubio, para “desaconsejar” a Machado a que regresara. Fue la “única vez”, afirmó este lunes en una rueda de prensa telefónica, al tiempo que aseguró que Washington no tuvo “nada que ver” con los impedimentos que ha afrontado desde entonces para volver al país.

“La única vez que yo personalmente le desaconsejé que viajara fue justo después del terremoto. Y la razón fue muy sencilla: en ese momento, desde el punto de vista logístico, nuestro único objetivo era conseguir que entraran en el país tantos aviones con ayuda humanitaria como fuera posible”, detalló el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio insistió en que Washington abordó el regreso de Machado con las autoridades interinas “hace muchas semanas” y apuntó que estas le garantizaron que podría volver sin problemas. Así lo especificó: “Les dijimos: ‘Miren, creemos que ella es venezolana. Pertenece a su país. Es el país del que procede. Se le debería permitir regresar’. Nos dijeron que podía entrar por el aeropuerto si así lo deseaba, y se lo comunicamos a su equipo. Así que decidió hacerlo ahora”.

Sobre los impedimentos que Machado ha denunciado para regresar a Venezuela por aire y tierra, Rubio negó que Estados Unidos estuviera involucrado y atribuyó las dificultades a terceros países: “Había países que no querían que se les viera involucrados. Tienen sus propios intereses en lo que respecta a Venezuela y había países que no querían, por una razón u otra, enemistarse con nadie”. Y prosiguió: “Desde nuestro punto de vista, hace semanas y semanas nos dijeron que podía regresar y que no la molestarían. Y, por lo que tengo entendido, cuando entró ayer, pudo desplazarse por el país sin ningún contratiempo ni problema, ni para entrar ni una vez dentro”.

"Ni los muros, ni los grilletes, ni la persecución pueden detener la fuerza de la dignidad. Hoy se encuentran María Corina Machado y el doctor Perkins Rocha, un hombre íntegro, valiente y firme"

El secretario de Estado también afirmó que Washington evalúa la cooperación de Rodríguez por sus acciones y destacó que las autoridades interinas han cumplido hasta ahora los compromisos acordados, incluidas las reformas políticas y económicas.

Rubio recordó que EE UU conserva una influencia considerable gracias a las sanciones y las licencias que permiten determinadas actividades económicas, y avisó de que habrá problemas si las autoridades interinas intentan sabotear el proceso.

También negó que se haya ofrecido inmunidad judicial a Rodríguez, a su hermano Jorge o a otros integrantes del Gobierno interino a cambio de facilitar la transición.

Mientras tanto, Machado, visitó este lunes en su casa a su asesor jurídico Perkins Rocha, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde febrero pasado cuando fue excarcelado. “Ni los muros, ni los grilletes, ni la persecución pueden detener la fuerza de la dignidad. Hoy se encuentran María Corina Machado y el doctor Perkins Rocha, un hombre íntegro, valiente y firme en sus convicciones. A pesar de que el régimen lo mantiene bajo arresto domiciliario, con custodia policial permanente y un grillete electrónico en su tobillo para infundir miedo, su espíritu sigue intacto y decidido”, publicó la plataforma Comando Con Venezuela en su cuenta de X.

El mensaje estuvo acompañado de fotografías del encuentro entre ambos, sonrientes y abrazados y donde además se puede ver el grillete que tiene Rocha, también asesor jurídico de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El Comando aprovechó también para insistir en la petición de libertad para todos los presos políticos. Rocha, por su parte, dedicó unas palabras para destacar la labor de Machado, a quien, dijo, acompañará “hasta el final”.

El Gobierno venezolano tildó este lunes de “show” su regreso y evitó responder si la justicia ejercería acciones contra Machado

“Ella encarna la suma de todos nuestros desvelos, la consistencia de nuestra doctrina y el compromiso inquebrantable de edificar una república liberal, justa y democrática. No existió un solo instante, en la hostil oscuridad de aquellos 539 días de injusta prisión, en que yo junto a tantos otros compañeros (...) llegáramos a dudar de su empeño por lograr nuestra libertad y restituir nuestras garantías constitucionales”, indicó. “Hoy lo afirmo con absoluta convicción y certeza: el horizonte del cambio está cerca”

El abogado fue detenido en agosto de 2024, en medio de una crisis política desatada tras la denuncia de fraude de la PUD contra el resultado que otorgó la reelección a Maduro en las presidenciales.

Tras su llegada a Venezuela, Machado encabezó una caravana de más de ocho horas por seis estados del país, hasta llegar a Caracas, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de “libertad” y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

El Gobierno venezolano tildó este lunes de “show” su regreso y evitó responder si la justicia ejercería acciones contra Machado. Delcy Rodríguez dijo que ojalá “haya arrepentimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”.

En cuanto a una posible participación de Machado en el proceso de diálogo, la presidenta encargada sostuvo que la negociación es “algo muy serio”. Y sostuvo: “Yo digo que es algo que requiere mucha experiencia, alejado de los espacios neófitos. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas”.

Sin embargo, la jefa de comunicaciones de Machado, Claudia Macero, reiteró que Machado está dispuesta a sentarse a conversar con Delcy Rodríguez. “Ella ha manifestado su disposición de sentarse no solo con Delcy, con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda (...) y yo creo que al final no solo Estados Unidos, sino este sistema y los venezolanos, saben que ella precisamente es una garantía de que este proceso está teniendo éxito”, dijo Macero a la emisora privada Unión Radio.