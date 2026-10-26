Miles de personas reciben en Caracas a María Corina Machado y exigen elecciones

Madrid/Más de 900 kilómetros y seis estados de Venezuela recorrió este domingo María Corina Machado arropada por miles de personas, hasta llegar a la capital. En Caracas, fue recibida por una multitud enfervorecida que, con gritos de “libertad” y entre cláxones de vehículos, reclamaban: “¡Elecciones ya!”, “Bienvenida”, “Te amo, María Corina”.

Vestida con su característica camisa blanca y con varios rosarios colgados del cuello, Machado encabezó una caravana de vehículos desde la que saludaba a miles de personas que se fueron congregando a su paso por la ruta que conecta el estado de Lara, donde apareció en medio de una misa, con Caracas.

La opositora, que salió en diciembre del año pasado con destino a Oslo para recibir el Nobel, llegó a la capital pasadas las 21:00 horas, en medio de un enjambre de motocicletas y de personas y vehículos apostados a los lados de la autopista.

“Acaba de llegar nuestra líder única, María Corina Machado, futura presidente de la República de Venezuela y el pueblo exige elecciones ya”

“Acaba de llegar nuestra líder única, María Corina Machado, futura presidente de la República de Venezuela y el pueblo exige elecciones ya”, dijo a la agencia española EFE Yraima Paredes, militante de Vente Venezuela (VV), el partido de la dirigente opositora.

Machado no ofreció declaraciones a los medios durante la caravana, pero en su camino escuchó, abrazó y saludó a la gente en las calles. Tras finalizar el recorrido escribió en sus redes sociales: “¡Este día lo recordaremos siempre! Vamos a terminar la tarea, juntos”.

El coordinador de organización de VV, Henry Alviarez, dijo a EFE que la opositora “está feliz” porque “está en su tierra” y "convencida de que hay que seguir avanzando hacia el camino de la libertad". El también miembro de la dirección nacional del partido de Machado, Carlos Alberto Fernández, aseguró a la agencia española que la líder regresó para “acelerar la transición”.

“Aquí todo el mundo está exigiendo elecciones presidenciales. Hoy Venezuela entera está en la calle no solo por el regreso de María Corina, está en la calle exigiendo elecciones presidenciales el año que viene”, apuntó desde uno de los vehículos de la caravana.

A más de 100 kilómetros de Caracas, en Aragua, la docente María Rodríguez, de 60 años, señaló a EFE que el regreso de Machado “es la puerta a la libertad, a la nueva esperanza”.

El regreso de Machado se da cuatro días después de haber culminado la cuarta ronda del diálogo que Estados Unidos impulsa entre el chavismo y un sector de la oposición del que ella no forma parte.

La jefa de delegación opositora en las negociaciones, Dinorah Figuera, dijo que el retorno en “libertad” de la dirigente es el resultado directo de la “fortaleza” de las conversaciones y de los avances hacia la obtención de garantías plenas para los venezolanos.

Machado sorprendió a todos al aparecer este domingo en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto. Antes había anunciado que ya estaba en Venezuela, después de casi diez meses en el extranjero y casi una decena de intentos fallidos de retornar. “Estoy aquí, con ustedes”, escribió en sus redes sociales la dirigente, cuya presencia en territorio venezolano también fue celebrada por Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, expresó González Urrutia en su cuenta de X. “Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, añadió.

El dirigente, exiliado en España desde septiembre de 2024, anticipó además su propia vuelta al país: “Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”. Su mensaje concluyó con una consigna habitual de la oposición venezolana: “Esto es hasta el final”.

El diario español ABC informó este domingo que su regreso fue posible gracias a una operación diplomática en la que participaron varios países y que contó con el conocimiento de Estados Unidos. El medio considera que el visto bueno de Washington resultó decisivo para concretar el retorno y recuerda que, hace dos semanas, Donald Trump respondió que “todo iba a salir bien” cuando fue preguntado sobre la vuelta de la dirigente opositora.

"Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos"

Trump, por su parte, aseguró este domingo desconocer el regreso de María Corina Machado a Venezuela. "No sé nada al respecto", respondió al ser preguntado por la prensa. A continuación, elogió a la dirigente opositora, pero volvió a referirse al Nobel de la Paz que recibió de sus manos: "Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela". Durante una entrevista concedida este domingo a Fox News, Trump también afirmó que Estados Unidos tenía "el control total de Venezuela".

Por otra parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el regreso de María Corina Machado a Venezuela se debía a la labor de mediación de EE UU. "Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, las cuales ya han hecho posible la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política", explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Rubio añadió además que "todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr, de manera pacífica, no solo unas elecciones libres y justas, sino también una democracia duradera".

La dirigente salió clandestinamente del país en diciembre de 2025, a bordo de una embarcación con destino a Curazao, para viajar posteriormente a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz. No llegó a tiempo a la ceremonia, en la que fue representada por su hija Ana Corina Sosa. Hasta entonces había permanecido más de un año oculta para evitar ser detenida.

El entorno de Machado denunció que se estaba obstaculizando deliberadamente su retorno, mientras el Gobierno venezolano negó cualquier responsabilidad

El regreso de Machado también coincide con un posible enfriamiento de las relaciones entre Washington y el chavismo, después de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que encabeza la presidenta Delcy Rodríguez, arremetiera el pasado miércoles contra la orden de arresto dictada por un tribunal de Florida contra Raúl Castro, por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La formación calificó la medida de "maniobra intimidatoria" y ratificó su solidaridad con el régimen cubano.

Desde su salida, Machado intentó regresar por distintas rutas marítimas, terrestres y aéreas, sin conseguirlo. Su equipo denunció en septiembre que había realizado al menos siete intentos. Los dos primeros ocurrieron en junio, después de los terremotos que sacudieron Venezuela, cuando trató de viajar desde Estados Unidos y Panamá. Otros dos planes quedaron frustrados y sus detalles no se hicieron públicos.

Los tres últimos intentos se concentraron en septiembre, coincidiendo con la reunión de Delcy Rodríguez y Donald Trump en Nueva York. Primero se organizó una travesía marítima desde Panamá, pero la embarcación sufrió una supuesta avería mecánica. Posteriormente se buscaron alternativas aéreas que tampoco prosperaron. Bonaire, Aruba y Curazao negaron los permisos de aterrizaje solicitados para un avión privado.

El entorno de Machado denunció que se estaba obstaculizando deliberadamente su retorno, mientras el Gobierno venezolano negó cualquier responsabilidad. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó los intentos de regresar de espectáculo mediático y desafió públicamente a la opositora a volver.

El regreso se produce en un momento de tensión entre el chavismo, Washington y los sectores opositores que reclaman nuevas elecciones. Machado denunció recientemente que había sido excluida de las negociaciones entre el Gobierno de Rodríguez y otra facción de la oposición, aunque Estados Unidos aseguró que su partido había sido invitado a participar.

Apenas el jueves, miles de opositores salieron a las calles para exigir elecciones presidenciales en 2027 y el regreso de Machado sin la inhabilitación política que le impidió presentarse a los comicios de 2024.

Su presencia anunciada en Venezuela introduce un nuevo factor en esas reivindicaciones. Queda por conocer si podrá ejercer libremente su actividad política, cuál será la reacción del Gobierno de Rodríguez y cuándo se concretará el regreso prometido por González Urrutia.