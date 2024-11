EE UU reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela

Washington/Estados Unidos reconoció este martes por primera vez en público a Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. "El pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González como presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes", dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en redes sociales.

La Administración de Joe Biden reconoció el pasado 1 de agosto a González Urrutia como el ganador de los comicios, pero había evitado hasta ahora declararlo "presidente electo" de Venezuela. El oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó en esos comicios la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero el organismo no ha publicado las actas con los resultados desagregados de las elecciones.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país, presentó por su parte unas actas que dan la victoria a su candidato, González Urrutia, quien desde septiembre se encuentra exiliado en España denunciando una persecución de las autoridades venezolanas. Esta es la primera vez que Estados Unidos utiliza el término "presidente electo" para referirse a Edmundo González Urrutia, confirmó a EFE un alto funcionario de la Administración.

La razón por la que el Gobierno de Biden ha decidido emplear este término está relacionada con la inminencia de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato, que está prevista para el 10 de enero. Según esa fuente, esta designación no implica que Estados Unidos reconozca a González Urrutia como presidente venezolano, pero sí recalca su postura de considerarlo como el ganador de las elecciones. De acuerdo con este funcionario, la situación es distinta a la de 2019, cuando el primer Gobierno de Donald Trump (2017-2021) llamó "presidente legítimo" al opositor Juan Guaidó.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo a EFE que está "claro" tanto por Estados Unidos como por otros países y observadores electorales que González Urrutia "tuvo el mayor número de votos" y eso "lo convierte en presidente electo". "El pueblo venezolano expresó de manera abrumadora e inequívoca su deseo de un cambio democrático; las actas de votación disponibles públicamente así lo dicen", declaró.

Por su parte, González Urrutia, exiliado en España, insistió este martes en que se mantiene firme en su intención de regresar a Venezuela el próximo 10 de enero para jurar como presidente de ese país, como manda la Constitución. "Mi juramentación será en los términos de la Constitución en Venezuela, ante los órganos legislativos que son los que están aprobados para hacer esa juramentación. Sin ninguna duda", dijo González Urrutia en una entrevista con el programa La Tarde del canal NTN24.

González Urrutia se abstuvo de dar detalles sobre su posible regreso a Venezuela para asumir el poder porque, según dijo, "esos planes no se revelan porque ya me dijeron por ahí que me tenían una comitiva esperándome". El dirigente opositor ha sido reconocido como "presidente electo" también por el Parlamento Europeo y por varios gobiernos. El político destacó la acogida que tuvo en una reciente gira por Portugal, Italia, Países Bajos, Bélgica y Alemania en la que, añadió, ha estado divulgando la verdad de lo ocurrido en las elecciones venezolanas y "los planes que tenemos para el futuro, que quizás es lo más importante".

"Hemos estado llevando la voz de la Venezuela democrática, hemos estado haciendo saber lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio pasado", manifestó. Enseguida añadió: "En estos viajes lo que encontramos son manifestaciones de afecto, de cariño, de gusto de tenernos y de escuchar esa voz de la Venezuela democrática, la voz del que ganó las elecciones democráticas y cuáles son los planes que tenemos para el país".

También, destacó que en sus reuniones con interlocutores como el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, que terminará este mes su mandato de cinco años, o con el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha denunciado la crisis de derechos humanos en Venezuela, donde más de 2.000 personas han sido encarceladas desde el 28 de julio por sus convicciones políticas.

Como era de esperar, Maduro repudió este martes que la Administración estadounidense haya empezado a referirse al opositor Edmundo González Urrutia como "presidente electo". El canciller venezolano, Yván Gil, reaccionó en Telegram al mensaje de Blinken. "En los últimos días de su Gobierno, debería dedicarse a reflexionar sobre sus fracasos, deshacerse de los complejos imperiales y coloniales e ir a escribir las memorias de cómo la revolución bolivariana lo hizo morder el polvo de la derrota, tal como a sus antecesores", expresó Gil. A su juicio, Blinken, "un enemigo confeso de Venezuela", es "un secretario de Estado más, que se hundió, junto a sus marionetas, tratando de revertir la democracia" en el país caribeño.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, pidió este martes juzgar y condenar a los líderes opositores como González Urrutia y María Corina Machado, además de otros tres antichavistas, por "traición a la patria", lo que se castiga en el país con hasta 30 años de cárcel, la pena máxima.

La Asamblea creará una "ley especial" para inhabilitar políticamente a perpetuidad a quienes "hayan cometido actos tan lascivos" como pedir o celebrar sanciones internacionales contra el país caribeño, dijo Rodríguez. "Nosotros debemos tener un articulado en esta ley especial donde se establezcan nuevas formas de ir contra esos criminales para juzgarlos y condenarlos por traición a la patria".