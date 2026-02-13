EE UU ha reconocido al Ejecutivo de Rodríguez como Gobierno oficial de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al salir de la Casa Blanca, en Washington, para un evento en Carolina del Norte.

El presidente estadounidense dice que visitará Venezuela pero que aún no se ha decidido la fecha

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este viernes que Washington reconoce al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela, e insistió en que la mandataria chavista está haciendo un "muy, muy buen trabajo".

"En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos", respondió Trump al ser preguntado hoy por periodistas sobre si su Gabinete reconocerá a la Administración de Rodríguez como interlocutor oficial.

"Delcy ha hecho un muy, muy buen trabajo, excelente. Y la relación es sólida", añadió Trump, que ha alabado en repetidas ocasiones la labor de la presidenta encargada.

Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la exvicepresidenta chavista y asegurado que la Casa Blanca está supervisando a su Ejecutivo.

"El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar"

El republicano se refirió también al marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

"El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar", explicó Trump sobre el rol que están jugando las refinerías estadounidenses del Golfo de México, especializadas en el procesamiento de crudo pesado, que es el que se produce principalmente en Venezuela.

El Departamento del Tesoro de EE UU anunció, también este viernes, dos nuevas licencias que rebajan aún más las restricciones para que petroleras foráneas operen en Venezuela y otorgan también permisos a cinco empresas concretas, entre ellas la española Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Las dos licencias siguen sin eliminar el marco de sanciones estadounidenses –endurecidas con especial énfasis a partir de 2019– que aún pesan sobre Venezuela, pero contribuyen a facilitar que empresas no venezolanas comiencen a extraer crudo en este país o que aquellas que ya lo hacen, como Repsol, aumenten sus inversiones de capital y su producción de manera significativa.

La primera licencia anunciada hoy por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autoriza a cinco grandes compañías (Chevron, BP, Eni, Shell, y Repsol) a realizar transacciones relacionadas con operaciones de hidrocarburos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier otra entidad pública venezolana.

El permiso exige que cualquier contrato vaya ligado a jurisdicción estadounidense y exige que todos los pagos a individuos "bloqueados" por la OFAC

El permiso exige que cualquier contrato vaya ligado a jurisdicción estadounidense y exige que todos los pagos a individuos "bloqueados" por la OFAC (que sigue manteniendo las sanciones sobre individuos y entidades venezolanas) se realicen a cuentas designadas por el Tesoro estadounidense.

La segunda orden emitida hoy autoriza a negociar y firmar contratos de inversiones futuras que estarán condicionadas por la futura concesión o no de licencias específicas de la OFAC.

Esta segunda licencia también prohíbe específicamente cualquier transacción que involucre a una persona o entidad ligada a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como a embarcaciones sancionadas por Washington.

Los dos documentos anunciados hoy llegan tres días después de que el Departamento del Tesoro promulgara otras dos licencias para petroleras con presencia en suelo estadounidense que quieran operar en el mercado venezolano.

Los permisos expedidos hoy permitirán a empresas como Repsol y la italiana Eni, que ya tienen importantes operaciones en el terreno gasístico y una producción marginal de crudo a través de empresas de riesgo compartido con PDVSA y otras entidades estatales, optar por la producción petrolífera a gran escala.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya dijo en la Casa Blanca en enero, menos de una semana después del derrocamiento de Nicolás Maduro, que la empresa estaba ya preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

"Voy a hacer una visita a Venezuela", respondió hoy Trump a periodistas en la Casa Blanca

El secretario de Energía, Chris Wright, realizó esta semana una importante visita a Venezuela para reunirse con Rodríguez y hoy mismo el Departamento del Tesoro aprobó nuevas licencias que relajan aún más las restricciones existentes para que petroleras no venezolanas operen en el país caribeño.

Trump también aseguró que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje.

"Voy a hacer una visita a Venezuela", respondió hoy Trump a periodistas en la Casa Blanca, para a continuación explicar que aún no se ha definido cuándo se producirá dicho viaje.

El republicano realizó estas declaraciones antes de partir para una base militar en Carolina del Norte, donde hoy tiene previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación que supuso el arresto en enero del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, que encara ahora un juicio en Nueva York acusado de narcoterrorismo y conspiración.