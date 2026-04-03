EE UU rescata a uno de los dos tripulantes del primer F-15E abatido en Irán, según CBS y fuentes israelíes

Madrid/Irán derribó este viernes un avión de combate de Estados Unidos en su territorio, según informaron funcionarios estadounidenses y medios próximos a Teherán. Se trata de un F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea. Aunque por ahora se desconoce el lugar exacto donde ocurrió el incidente, The Washington Post lo sitúa en el suroeste de Irán.

Las autoridades estadounidenses activaron una operación de búsqueda y rescate para localizar a los dos tripulantes (piloto y oficial de armamento) que viajaban a bordo del caza. Esta sería la primera vez que Irán derriba un avión de combate estadounidense en su propio territorio desde el comienzo de la actual guerra en Oriente Medio.

La televisión estatal iraní instó además a la población a entregar a las autoridades a cualquier piloto estadounidense hallado con vida. Una presentadora de una filial local de la emisora estatal iraní llamó a capturar vivos a los “pilotos enemigos” y ofreció una “generosa recompensa” por entregarlos a las fuerzas de seguridad.

Según la prensa israelí, tras el derribo del F-15E las fuerzas estadounidenses activaron de inmediato la operación de rescate para intentar localizar a los tripulantes antes de que fueran encontrados por las autoridades iraníes. El medio añade que, horas después, el Canal 12 de Israel informó de que uno de los pilotos “fue aparentemente rescatado con éxito”, aunque mantuvo la cautela sobre el destino del segundo ocupante de la aeronave.

La televisión estatal iraní llamó a capturar vivos a los “pilotos enemigos” y ofreció una “generosa recompensa”

La misma publicación agrega que el Comando Central de Estados Unidos tendría desplegados grupos especializados en misiones de rescate cerca de Irán, incluidos dispositivos en Irak y Siria. Además, recoge versiones de medios vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní según las cuales helicópteros estadounidenses participaban en la búsqueda, y una de esas aeronaves se habría retirado tras ser atacada.

Este sería el cuarto F-15 abatido desde que EE UU e Israel iniciaron sus bombardeos sobre Irán el pasado 28 de febrero. Los tres casos anteriores se produjeron en un episodio de fuego amigo en Kuwait, del que sus tripulantes pudieron ser rescatados.

El incidente marca además un nuevo salto en la llamada operación Furia Épica, nombre con el que la Administración de Donald Trump ha bautizado la ofensiva conjunta contra Teherán. Hace dos días, Trump había prometido golpear a Irán “con dureza” en las próximas dos o tres semanas. Sin embargo, en el discurso a la nación pronunciado este miércoles, el presidente no aclaró cómo se desarrollará esa fase de la ofensiva ni precisó qué ocurrirá con el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial y que Teherán mantiene bloqueado.