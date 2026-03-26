Trump ve a Irán “suplicando” un acuerdo y exhibiendo gestos de distensión

Trump volvió a lanzar un ultimátum a Teherán para que se siente a negociar “antes de que sea demasiado tarde”.

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán “está suplicando llegar a un acuerdo” y que él mismo quiere “llegar a un acuerdo”, a pocas horas de que expire el aplazamiento que anunció sobre los ataques a infraestructuras energéticas iraníes. Horas antes, volvió a lanzar un ultimátum a Teherán para que se siente a negociar “antes de que sea demasiado tarde”, y amenazó con que, si no lo hace, “no habrá vuelta atrás y no será nada agradable”.

Además, sostuvo que Irán ha autorizado el paso de una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad. “Ellos dijeron ‘para demostrar que vamos en serio y que estamos presentes, vamos a entregarte ocho barcos con petróleo. Ocho barcos, ocho grandes barcos con petróleo’ (con bandera pakistaní). Esto sucedió hace dos días, y mañana estarán navegando”, afirmó durante una reunión de su Gabinete.

Desde Teherán, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó que las palabras y el comportamiento de Estados Unidos son “una señal de contradicción”, pues al mismo tiempo que solicita negociar, mantiene la agresión y envía más fuerzas a la región. Araqchí aseguró ayer que “no ha habido negociaciones ni conversaciones”, aunque confirmó que sí ha habido contactos por parte de Washington a través de intermediarios.

Pakistán confirmó que actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto, que “está siendo deliberada” por Teherán. Al mismo tiempo, los países árabes del golfo Pérsico exigen participar en “cualquier negociación o acuerdo para solucionar la crisis y garantizar que las agresiones iraníes no se repetirán en el futuro”.

Vladímir Putin, por su parte, espera que la guerra en Irán termine en tres o cuatro semanas

Irán envió este miércoles una respuesta a la propuesta de 15 puntos, añadiendo sus propias condiciones, entre ellas que la guerra no se repita, que cese la agresión, se reparen los daños y se reconozca la soberanía iraní sobre Ormuz. Ahora, según informó una fuente oficial a la agencia Tasnim, espera una respuesta de Washington. El presidente ruso, Vladímir Putin, por su parte, espera que la guerra en Irán termine en tres o cuatro semanas.

Mientras tanto, el Pentágono prepara distintas opciones de intervención militar para ejecutar un “golpe final” en la guerra de Irán que, además de una campaña de bombardeos masivos, podría incluir la participación de fuerzas terrestres, según publicó este jueves el medio digital Axios. En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su Ejército continúa “atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní”.

“Anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene las manos manchadas de sangre y fue quien ordenó el cierre del estrecho de Ormuz”, dijo Netanyahu. Ese asesinato no ha sido confirmado aún por Irán, pero encaja en la estrategia israelí de golpear a la cúpula militar iraní en plena escalada del conflicto.

Trump volvió también a cargar contra los países de la OTAN y aseguró que nunca olvidará que no hayan intervenido en la guerra de Irán: “¡Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero ‘nunca olviden’ este momento tan importante!”. Dijo estar “decepcionado”, mientras que el secretario general de la alianza, Mark Rutte, confesó que el republicano tiene “cierta frustración” porque los europeos “se tomaran tiempo para reaccionar a su petición” sobre la guerra de Irán.

Zelenski llegó a Arabia Saudí para mantener “importantes reuniones”

En otro frente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a Arabia Saudí para mantener “importantes reuniones” en el marco del apoyo que Kiev está prestando a Riad y a otras capitales de Oriente Medio y el Golfo para hacer frente a los ataques iraníes con drones. Ucrania ha desplegado expertos en defensas antidrones para asesorar a los gobiernos árabes, mientras el Pentágono evalúa la posibilidad de desviar armas destinadas a Ucrania hacia Oriente Medio, ya que la guerra en Irán está agotando algunas de las municiones más críticas, según The Washington Post.

Sobre el terreno, los ataques continúan acumulando víctimas y daños en varios países. En Israel, un hombre de unos 30 años falleció por heridas de metralla tras el impacto de un cohete lanzado por Hizbulá, y otra persona de 50 años se encuentra en estado grave. Además, Irán lanzó esta mañana cinco andanadas de misiles contra las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en poco más de dos horas, con al menos cinco heridos, ninguno de gravedad.

En Arabia Saudí, al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas por la metralla de un misil balístico iraní que cayó en una carretera de Abu Dabi. En Líbano, un soldado israelí de 21 años murió en combate en el sur del país. En Irán, por su parte, el Ejército israelí aseguró haber desmantelado instalaciones de producción de armas en Teherán y en Isfahán, en el centro del país, con 150 proyectiles lanzados por 60 aviones.