Irán desmiente todo diálogo con EE UU y el ordena el despliegue de 2.000 paracaidistas

El despliegue tiene como fin ofrecer "nuevas posibilidades de acción" a Trump, de acuerdo con 'The Washington Post'.

Washington planteó a Teherán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero la Guardia Revolucionaria responde: "No llames acuerdo a tu derrota"

Madrid/El Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EE UU en Oriente Medio, en los márgenes del inicio de supuestas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar poner un alto a la guerra de Irán, diálogos que Teherán ha negado.

De acuerdo con funcionarios citados por diversos medios estadounidenses, los paracaidistas que recibieron la orden provienen de la División Aerotransportada que tiene la capacidad de desplazarse a cualquier punto del mundo en un lapso de 18 horas.

La decisión sería un movimiento para ofrecer "nuevas posibilidades de acción" al mandatario estadounidense, Donald Trump, de acuerdo con dos funcionarios citados por el Washington Post.

Por su parte, el New York Times aseguró que la medida podría llegar a ser utilizada para tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán en el norte del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos realizó un bombardeo el mes pasado sin tocar la infraestructura petrolera. Hasta el momento no se tiene claridad de la ubicación exacta a la que serán movilizados los paracaidistas.

Por su parte, el New York Times aseguró que la medida podría llegar a ser utilizada para tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán en el norte del Golfo Pérsico

La decisión del Pentágono es anunciada horas después de que Trump asegurara que, en las supuestas primeras negociaciones con Irán, la nación islámica le dio un "gran regalo", sin precisar de qué se trata.

Estados Unidos habría trasladado a Irán una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, según The New York Times, que cita a funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticas.

De acuerdo con el diario, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Administración del presidente, Donald Trump, por abrir una vía de salida al conflicto.

Las fuentes anónimas citadas señalaron que el plan fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, en un contexto marcado por semanas de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El rotativo añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ha afectado al tránsito marítimo y ha generado tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.

Según el NYT, el jefe del Ejército paquistaní, Syed Asim Munir, desempeña un papel clave como canal de comunicación entre las partes, mientras otros países de la región promueven contactos diplomáticos, sin que por ahora haya señales claras de una desescalada inmediata.

Aunque Irán ha negado la existencia de negociaciones directas con Estados Unidos, el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, admitió haber recibido mensajes de "países amigos" sobre la petición estadounidense de negociar.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya insistió en que las declaraciones de la Casa Blanca sobre negociaciones con la República Islámica son falsas.

El portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya insistió en que las declaraciones de la Casa Blanca sobre negociaciones con la República Islámica son falsas

"No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado", reza el comunicado.

El Ejército iraní también advirtió que el precio del petróleo no volverá a ser el que era hasta que las Fuerzas Armadas iraníes "garanticen la estabilidad de la región". "Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes", advierte el comunicado, en referencia a las potencias occidentales.

Alrededor de las 6:00 GMT, el barril de brent, de referencia en Europa, se situaba ligeramente por encima de los 100 dólares (100,42).

La Guardia Revolucionaria iraní anunció además, este miércoles, el inicio de una nueva ola de ataques contra Israel y dijo que ya ha golpeado puntos estratégicos e instalaciones militares del norte del país en apoyo a Hezbolá, según un comunicado recogido por Tasnim.

Teherán afirma que esta operación marca el inicio de una serie de acciones contra Israel y advirtió que tanto las posiciones de las tropas hebreas en Palestina, ciudades israelíes como Tel Aviv, Kiryat Shmona o Bnei Brak, así como bases militares estadounidenses de la región, serán objeto de intensos ataques.

A lo largo de la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron al menos tres andanadas de misiles lanzados desde Irán. Países del golfo como Baréin o Arabia Saudí también anunciaron haber interceptado drones, que en Kuwait provocaron un incendio en el aeropuerto internacional.

Al menos nueve personas murieron y más de 40 resultaron heridas en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que ordenó el desplazamiento forzoso de población. Israel volvió a emitir "ordenes de evacuación" para el Líbano, en esta ocasión para siete zonas de los suburbios del sur de Beirut, entre ellas Haret Hreik, Yobeiri y Laylaki.

Por su parte, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, exhortó a retomar la vía del diálogo para poner fin a la guerra de Irán e iniciar conversaciones de paz "lo antes posible"

Por su parte, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, exhortó a retomar la vía del diálogo para poner fin a la guerra de Irán e iniciar conversaciones de paz "lo antes posible" durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí.

El bloqueo parcial de Irán en el estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo y de la energía y afecta especialmente a Asia, que depende en gran medida del suministro desde esta vía estratégica. Filipinas declaró ayer el estado de emergencia energética con apenas un mes de recursos disponible.

La misión de Irán ante la ONU afirmó este martes en X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el estrecho de Ormuz. Según la misión, los navíos de otros países que no participen ni apoyen "actos de agresión contra Irán" y que cumplan "con las normas de seguridad declaradas" pueden transitar de manera "segura" por el estrecho, en coordinación con las autoridades iraníes competentes.