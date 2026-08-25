EE UU retira a Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una reunión en Riad (Arabia Saudí), en 2025.

Washington/La Habana/Estados Unidos hizo efectiva este lunes la retirada de Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo en la que estaba incluida desde 1979 y tras el restablecimiento de relaciones entre los dos países en 2025. "Hoy, autoricé la revocación formal de la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo [SST, por sus siglas en inglés], tras la conclusión del período obligatorio de notificación al Congreso de 45 días", anunció el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, en un comunicado.

Washington anunció también que deja de considerar a Hayat Tahrir al-Sham (HTS) como "organización terrorista global", cuyo exlíder Ahmed al Sharaa es el actual presidente sirio.

Rubió declaró que estas medidas "representan otro paso histórico del presidente Trump para brindar al pueblo sirio un camino hacia la prosperidad" tras anunciar en junio de 2025 un progresivo levantamiento de sanciones que recaían sobre el país árabe.

"Todas estas medidas se adoptaron en reconocimiento a las acciones positivas emprendidas y a los compromisos asumidos por el Gobierno sirio bajo la presidencia de Ahmed al Sharaa"

"Todas estas medidas se adoptaron en reconocimiento a las acciones positivas emprendidas y a los compromisos asumidos por el Gobierno sirio bajo la presidencia de Ahmed al Sharaa para desvincularse por completo de los actos de terrorismo internacional", justificó el secretario de Estado.

Rubio alabó la acción del Gobierno sirio para "combatir el terrorismo", como la adhesión formal el pasado mes de noviembre a la Coalición Global para Derrotar al ISIS, liderada por EE UU, y la operación para desarticular a redes de esta organización y Al Qaeda, así como de Hizbulá y otros grupos alineados con Irán.

Al Sharaa, que lideró las fuerzas rebeldes que derrocaron al presidente Bachar al Asad, fue recibido en noviembre de 2025 por Trump en la Casa Blanca en una histórica visita que inauguró un nuevo periodo de relaciones diplomáticas.

Trump elogió al líder sirio y escenificó un cambio en la política estadounidense tras décadas de sanciones y aislamiento diplomático.

Con la salida de Siria, solo quedan en la lista negra Irán, incluida en 1984; Corea del Norte, añadida en 2017, y Cuba, retirada en 2015 por el entonces presidente, Barack Obama, y restituida por Trump en 2021. El presidente Joe Biden (2021-2025) volvió a sacar a Cuba justo antes de terminar su mandato, pero Trump la incluyó nuevamente nada más tomar posesión, en enero de 2025.