EEUU busca reforzar la lista del servicio militar con un registro automático que incluye a inmigrantes

EE UU no recurre a un reclutamiento forzoso desde 1973, cuando concluyó la guerra de Vietnam.

El Sistema de Servicio Selectivo incluye a personas con ‘green card’, libertad condicional, proceso de asilo, entre ellos, cubanos, venezolanos y mexicanos

La Habana/A partir del mes de diciembre, los residentes de EE UU de entre 18 y 25 años serán registrados de forma automática en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), un organismo del poder ejecutivo independiente del Departamento de Defensa, lo que elimina la inscripción voluntaria.

El cambio incluye, también, a inmigrantes con green card (formulario I-551), solicitantes de refugio, en libertad condicional, en proceso de asilo, indocumentados y doble nacionalidad, entre ellos hay cubanos, mexicanos, salvadores, venezolanos.

No hacerlo, subraya el SSS, “constituye un delito grave que es castigado con una multa de hasta 250.000 dólares y/o cinco años de prisión” y trabas para que se le otorguen préstamos del Gobierno. La nueva medida es parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional promulgada en diciembre pasado por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con CNN, en Arizona, Delaware y Washington “se registran automáticamente a los hombres elegibles cuando solicitan una licencia de conducir u otra identificación estatal”. En Nueva York, el trámite del carnet de manejo incluye una sección para registrarse en el SSS.}

En Arizona, Delaware y Washington “se registran automáticamente a los hombres elegibles cuando solicitan una licencia de conducir u otra identificación estatal”

El proceso ha generado incertidumbre y temor ante la posibilidad de un “reclutamiento forzoso” para la guerra en Irán. Sin embargo, EE UU no recurre a este tipo de medida desde 1973, cuando concluyó la guerra de Vietnam. En aquel proceso, cerca de 1,8 millones de estadounidenses fueron reclutados.

De acuerdo con USA Today, aunque la normativa legal ya fue aprobada para su entrada en vigor a finales de este año, la reglamentación que habilitará la implementación efectiva del sistema aún se encuentra en proceso de revisión. El Congreso estadounidense debe aprobar el reclutamiento forzoso antes de que ocurra. Además, “no todos los hombres registrados serían llamados a servir”.

Según CNN, las personas seleccionadas podrían solicitar una exención o un aplazamiento. Luego, todos los hombres restantes pasarían por una “evaluación física, mental y moral”, y quienes demuestren que están aptos serán seleccionados para el servicio, según el SSS.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró a Fox News que “no es parte del plan actual” reinstaurar la conscripción, aunque explicó que Trump “con buen criterio mantiene todas sus opciones abiertas” y reiteró que “no tiene mayor prioridad ni responsabilidad que proteger al pueblo estadounidense y a nuestras tropas”.

The New York Post advirtió que la medida se da después de que el índice de inscripción descendió del 84% al 81% entre 2023 y 2024. La representante demócrata por Pensilvania Chrissy Houlahan, coautora de la iniciativa, declaró a Military Times que la modificación permitirá “redirigir los recursos hacia la preparación y la movilización, en lugar de hacia campañas educativas y publicitarias destinadas a registrar a la gente”.