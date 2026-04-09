México detiene a un cubano que era buscado en EE UU por narcotráfico

Yoexy es considerado un traficante en escala media, por lo que en EE UU será enjuiciado.

En Tapachula fue arrestado un migrante, con un proceso pendiente de refugio, por robo con violencia

Ciudad de México/Las autoridades de México iniciaron el proceso para la extradición a EE UU de un cubano identificado como Yoexy. El hombre fue detenido este miércoles en Cancún, Quintana Roo, por conducir a exceso de velocidad una motocicleta. “En Tampa, Florida, enfrenta cargos por el delito de conspiración para la distribución de sustancias controladas, por lo que en las próximas horas será entregado”, confirmó a 14ymedio un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

El funcionario contó que el cubano fue detenido tras una persecución sobre la calle Cartagena, en supermanzana 325, colonia Santa Fe II del municipio de Benito Juárez. “El hombre no portaba licencia y tampoco pudo comprobar su estancia legal en el país”, dice el funcionario.

El antecedente, hace unos días, de la captura del cubano Remigio Valdez Lao, alias Milo, operador financiero de la mafia cubana, llevó a las autoridades de Cancún a solicitar información sobre Yoexy. “El cruce de información descartó la relación del detenido con la trata de personas. Sin embargo, se ofrecieron detalles de su participación en el trasiego de cocaína entre ambos países”, señala el oficial.

El cubano Alberto es acusado de robo con violencia en Tapachula. / Secretaría de Seguridad del Pueblo

Yoexy es considerado un traficante en escala media, por lo que en EE UU será enjuiciado y “seguramente tras cumplir su condena será expulsado a su país de origen”, subrayó la misma fuente.

Las autoridades de Cancún han registrado la participación de migrantes de la Isla en delitos como el robo, la extorsión y la venta de drogas. “En febrero pasado se detuvo a los cubanos Yordany, Seidel Rezk, Oslei y el mexicano Rafael, estas personas se dedican a la compra-venta ilegal de divisas, así como de diversos artículos que trasladan a Cuba, de manera semanal, generando ganancias sin comprobar el origen y procedencia del dinero”.

En el estado fronterizo de Chiapas también se han registrado detenciones de cubanos, como es el caso de Alberto, que este miércoles fue acusado de robo con violencia. Según el comunicado, al infractor se le encontraron “una caja registradora de color negro, dinero en efectivo y un cuchillo”.

El migrante cuenta con una solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que, adelantaron las autoridades migratorias a este diario, “le será rechazado”.

La Fiscalía estatal precisó que por el delito cometido por Alberto enfrentaría una pena de hasta 19 años en prisión y sin derecho a fianza.