EE UU libera a un opositor cubano tras 10 meses en un centro de detención migratorio

Miami/Luego de permanecer 10 meses en prisión, este lunes fue liberado el opositor cubano Elionay González Crespo y no será deportado a la Isla. El activista, que está en EE UU con un documento I-220A –también conocido como libertad bajo palabra–, abandonó este lunes el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana.

Según contó a 14ymedio la esposa de González, Daraymis Nogueira, la oficina del congresista cubanoamericano Carlos Giménez ayudó a presionar a las autoridades en la revisión del caso. “No fue necesario recurrir a un habeas corpus”, dijo Nogueira, el recurso que se presenta ante un juez para impugnar detenciones ilegales o prolongadas por parte del ICE.

El pasado 27 de febrero, el activista ganó el asilo, a pesar de lo cual, permaneció recluido. Durante su estancia en prisión, de hecho, fue presionado para firmar el documento para su autodeportación.

Miembro del Movimiento Anticomunista I220A, González ingresó a EE UU en mayo de 2022 por la frontera suroeste, y tras los protocolos de seguridad le entregaron un formulario I-220A, que si bien les servía para permanecer en el país, las autoridades no toman como prueba de entrada legal y no les permite obtener la residencia acogiéndose a la Ley de Ajuste Cubano.

El pasado 16 de junio, el opositor se presentó a su audiencia ante la Corte de Inmigración en Miami, Florida, en el lugar le informaron que su solicitud de asilo había sido “desestimada”. Al abandonar el lugar fue arrestado por agentes del ICE y los trasladaron a Luisiana.

El pasado 16 de junio, se presentó a su audiencia ante la Corte de Inmigración en Miami, Florida, y le informaron que su solicitud de asilo había sido “desestimada”

La esposa no supo del paradero de González hasta las 11 de la noche de ese día, cuando al detenido le permitieron realizar una llamada de tres minutos. Desde entonces, la mujer inició el proceso buscando evitar la deportación.

“Ha sido un trámite muy largo de diez meses, donde hemos tenido muchos gastos de dinero”, contó la mujer. Para solventar los gastos del proceso, dijo, “hemos tenido que vender todo lo que teníamos, hasta el carro de Elionay”.

En la Isla, González participó activamente en iniciativas críticas al régimen, y participó en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Tras estos hechos fue objeto de acoso por parte de la Seguridad del Estado. De acuerdo con su esposa, la presión era insostenible. González dijo a El Toque que en la Isla “ya no le permitían vivir ni trabajar en paz”.